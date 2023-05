Les dollars australien et néo-zélandais ont maintenu leur hausse par rapport au dollar américain jeudi, aidés par un rapport sur l'inflation américaine qui n'a pas réservé de surprises et qui a renforcé les paris selon lesquels les taux américains ont atteint leur maximum et que des réductions sont prévues cette année.

L'Aussie a augmenté de 0,1% à 0,6785 $, après avoir brièvement touché un plus haut de 2 mois et demi de 0,6818 $ pendant la nuit avant de perdre une partie de ses gains. Il fait maintenant face à une résistance au sommet d'avril de 0,6808 $, et a un soutien à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6726 $.

Le dollar kiwi a légèrement augmenté de 0,1 % à 0,6375 $, après avoir augmenté de 0,5 % jusqu'à 0,6380 $ au cours de la nuit, le plus haut depuis le début du mois d'avril. La résistance se situe à 0,6383 $, tandis que le support principal se trouve à 0,6160 $.

Les chiffres décevants de l'inflation en Chine pour le mois d'avril ont quelque peu pesé sur le sentiment. Les prix à la consommation en Chine, un partenaire commercial majeur pour les Antipodes, ont augmenté au rythme le plus lent depuis février 2021, tandis que la déflation des prix à la production s'est aggravée, indiquant une reprise économique lente après les fermetures.

Les données ont montré mercredi que la hausse annuelle des prix à la consommation aux États-Unis a plongé sous la barre des 5% en avril pour la première fois en deux ans. Une mesure de l'inflation étroitement surveillée par la Réserve fédérale s'est également atténuée, ce qui pourrait inciter la banque centrale à suspendre ses hausses de taux d'intérêt le mois prochain.

Les marchés se sont réjouis que l'inflation aille dans la bonne direction, bien qu'à un rythme lent. Les contrats à terme sur les Fed funds ont intégré la quasi-certitude que la Réserve fédérale ferait une pause lors de la prochaine réunion de politique monétaire en juin, ainsi que des réductions d'environ 75 points de base d'ici la fin de l'année.

Toutefois, les économistes continuent de penser que la vigueur générale de l'inflation et du marché du travail pourrait maintenir la perspective d'une hausse le mois prochain et que les taux resteraient élevés plus longtemps.

"L'IPC américain n'a peut-être pas été très différent des attentes, mais l'absence de surprises a suffi à générer une reprise des marchés obligataires et monétaires américains, une hausse des actions et un affaiblissement du dollar américain", a déclaré Ray Atrill, responsable de la stratégie de change à la NAB.

"Mais comme pour le dollar, les mouvements spontanés n'ont pas été soutenus et le dollar australien est de nouveau en dessous de 0,68.

Les analystes de HSBC ont revu à la baisse jeudi leurs prévisions de fin d'année pour le dollar australien à 72 cents, reflétant des perspectives mitigées pour la demande de la Chine pour les exportations australiennes et une faible capacité à bénéficier de la croissance mondiale par le biais du canal des matières premières.

Les États-Unis publieront les premières demandes d'allocations chômage et les données sur les prix à la production jeudi, ce qui pourrait renforcer les signes récents d'un marché du travail en perte de vitesse et d'un refroidissement des pressions inflationnistes provenant des salaires.

Les obligations locales ont rejoint un rallye mondial. Les rendements australiens à trois ans ont baissé de 7 points de base à 3,077%, tandis que les rendements à dix ans ont baissé de 5 points de base à 3,407%. (Reportage de Stella Qiu ; édition de Lincoln Feast.)