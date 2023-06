Les dollars australien et néo-zélandais ont rebondi lundi, aidés par les données chinoises montrant une accélération de la reprise dans le secteur des services, tandis que les traders attendent la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) sur les taux d'intérêt.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6600 $, après avoir baissé à 0,6588 $ plus tôt dans la journée. Il a augmenté de 0,5 % vendredi pour atteindre un plus haut de deux semaines de 0,6639 $, une performance supérieure à la force générale du dollar américain après que les rapports sur l'emploi aient soutenu les paris que la Réserve fédérale maintiendrait les taux à un niveau plus élevé pour plus longtemps.

Il fait maintenant face à la résistance de la moyenne mobile de 14 jours de 0,6648 $.

Le kiwi était en hausse de 0,1% à 0,6064 $, après avoir baissé de 0,2% vendredi. Il bénéficie d'un soutien au plus bas de la semaine dernière à 0,5986 $ et fait face à une résistance au plus haut de vendredi à 0,6110 $.

L'Aussie a été soutenu par le rebond des prix des matières premières et des paris croissants que les taux locaux devraient augmenter après une décision sur le salaire minimum que certains économistes craignaient d'attiser les pressions inflationnistes, ce qui a renforcé les arguments pour que la RBA augmente les taux à partir de 3,85% lors de sa réunion de mardi.

Phil Odonaghoe, économiste à la Deutsche Bank, a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que la RBA relève ses taux trois fois de plus, portant le taux d'escompte à un sommet de 4,6 % en septembre, contre une prévision précédente de 4,1 %, bien qu'il ait reconnu que le mois de juin avait été très serré.

"Il existe un risque significatif que la RBA fasse une nouvelle pause et attende de nouvelles données avant de relever à nouveau ses taux. Donc... nous dirions une probabilité de 60-40 pour une hausse-pause", a déclaré M. Odonaghoe.

Un rapport de Bloomberg indiquant que Pékin envisageait un ensemble de mesures comprenant un assouplissement des restrictions pour les achats de biens immobiliers résidentiels a fait grimper les contrats à terme sur le minerai de fer à un plus haut de six semaines, ce qui a favorisé l'Aussie.

À l'instar de leurs homologues américains, les obligations d'État australiennes ont été vendues lundi. Les rendements à trois ans ont augmenté de 10 points de base (pb) pour atteindre 3,549 % et les rendements à 10 ans ont augmenté de 11 pb pour atteindre 3,765 %. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jamie Freed)