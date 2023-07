Les dollars australien et néo-zélandais ont récupéré les pertes subies dans la nuit de mardi à mercredi, alors que le billet vert était sous la pression d'une baisse des rendements américains suite à la déroute du marché obligataire mondial la semaine dernière.

Le dollar australien a oscillé autour de 0,6690 $, après avoir récupéré toutes ses pertes de la nuit jusqu'à 0,6624 $ en raison de la faiblesse des données sur l'inflation en Chine. Il s'est négocié dans une large fourchette au cours des deux dernières semaines, avec une résistance à 67 cents et un soutien à 66 cents.

Le kiwi s'est négocié à 0,6220 $, après avoir atteint un plus bas de 0,6167 $ au cours de la nuit, et a enregistré un léger gain de 0,05%. La résistance se situe à 0,6219 $ et le support à 0,6180 $.

L'indice du dollar a touché un creux de deux mois de 101,84 mardi matin contre un panier de devises principales, sous la pression d'une baisse des rendements américains après une déroute sur le marché obligataire.

Une enquête de la Réserve fédérale de New York a montré que les attentes d'inflation à court terme aux États-Unis sont en baisse, et les commentaires de quelques responsables de la Réserve fédérale selon lesquels la fin du cycle de hausse des taux est proche ont contribué à atténuer les craintes d'un resserrement plus agressif à l'avenir.

Les marchés attendent maintenant les données sur l'inflation américaine publiées mercredi. À l'heure actuelle, ils ont entièrement anticipé une hausse en juillet, avec 30 % de chances de procéder à une nouvelle hausse d'ici à novembre.

Westpac prévoit une hausse du dollar australien à 69 cents d'ici la fin de l'année, contre 74 cents précédemment.

"Cela reflète le fait que l'Australie reste un pays à faible rendement et que les pressions mondiales qui apparaîtront en 2023 ne feront probablement pas du dollar australien une valeur refuge", a déclaré Bill Evans, économiste en chef chez Westpac.

Au niveau national, le moral des consommateurs australiens a légèrement rebondi en juillet après le ralentissement de l'inflation, tandis que les conditions commerciales sont restées stables après un ralentissement marqué le mois précédent.

Les obligations locales ont rebondi, les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans ayant baissé de 4 points de base à 4,196 %, et les obligations à dix ans ayant également baissé de 4 points de base à 4,235 %. (Reportage de Stella Qiu, édition de Shri Navaratnam)