Le Mexique a reçu près de 5,7 milliards de dollars d'envois de fonds en mai, selon les données de la banque centrale lundi, battant ainsi un record mensuel qui, selon les analystes, a été atténué par la récente force du peso par rapport au dollar.

Alors que le Mexique enregistre les transferts de fonds en dollars, car la plupart des fonds proviennent des Etats-Unis, "un peso fort nuit aux transferts de fonds", a déclaré Alberto Ramos, analyste chez Goldman Sachs.

Le "super peso" mexicain est l'une des monnaies les plus performantes cette année, s'appréciant de plus de 13 % par rapport au dollar américain entre mai 2022 et mai dernier.

Avec une monnaie locale plus forte, les bénéficiaires de fonds en provenance de l'étranger reçoivent moins de pesos lorsqu'ils vendent les dollars qu'ils ont reçus.

Compte tenu de l'appréciation du peso par rapport au dollar, les envois de fonds, mesurés en monnaie locale, ont en fait diminué de 2,2 % d'une année sur l'autre, a déclaré M. Ramos.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s'est félicité de l'essor économique que les envois de fonds, qui proviennent en grande partie des États-Unis, ont apporté au pays.

L'année dernière, les envois de fonds de l'étranger vers le Mexique ont atteint le chiffre record de 58,5 milliards de dollars, ce qui a fait du Mexique le deuxième pays destinataire de ces envois, juste derrière l'Inde.

Malgré le coup porté par le "super peso", le montant en dollars des envois de fonds effectués en mai a augmenté de près de 11 % par rapport à l'année précédente.

Les données du mois de mai montrent une augmentation de près de 14 % par rapport au mois précédent, ce qui porte le total des fonds envoyés cette année à 24,67 milliards de dollars.

Selon les analystes de la société de courtage mexicaine Monex, ce montant est supérieur à celui que les exportations de pétrole et de produits agricoles ont rapporté au pays au cours de la même période.

Les analystes de Monex et de BBVA ont déclaré que l'augmentation du mois de mai peut être partiellement attribuée aux vacances de la fête des mères.

"Nous estimons qu'environ 10 % de l'augmentation des transactions peut être expliquée par la commémoration", ont déclaré les analystes de BBVA dans une note.

Le nombre de transactions en mai a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 14,56 millions, le montant moyen augmentant de 3 % pour atteindre 391 dollars.

"La force des envois de fonds (reflète) un marché du travail américain très solide et des gains salariaux visibles dans les activités et les niveaux de compétences où les citoyens mexicains sont représentés de manière disproportionnée", a déclaré M. Ramos de Goldman Sachs.