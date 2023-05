Le dollar américain a atteint un pic de sept semaines jeudi après que le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy aient œuvré pour éviter un défaut de paiement préjudiciable, tandis que les investisseurs ont réduit les attentes d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale.

Mercredi, Joe Biden et Kevin McCarthy ont souligné leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette publique, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, après s'être mis d'accord un jour plus tôt pour négocier directement après une impasse de plusieurs mois.

"À court terme, le plafond de la dette est bénéfique pour le dollar", a déclaré Viraj Patel, stratège macroéconomique mondial chez Vanda Research.

"Si la situation empire, vous assisterez à un atterrissage brutal à l'échelle mondiale et vous voudrez détenir des dollars. Si la situation se résout, les gens modifient leurs attentes à l'égard de la Fed et nous pourrions assister à une nouvelle hausse", a-t-il ajouté.

Les traders estiment à environ 20 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt lors de sa réunion de juin. Il y a environ un mois, les marchés estimaient à 20 % la probabilité d'une baisse.

Le taux fixé par les traders pour la réunion de décembre de la Fed s'élève à 4,525 %, ce qui implique un assouplissement d'environ 55 points de base d'ici la fin de l'année, soit une baisse d'environ 5 points de base par rapport à la veille.

Le Dollar Index s'est raffermi de 0,3% à 103,17, son plus haut niveau depuis le 27 mars. Il était à 103,10 en dernier lieu.

L'euro a reculé de 0,3 % pour atteindre 1,0805 dollar, son niveau le plus bas depuis six semaines, tandis que la livre sterling se situait juste au-dessus de son niveau le plus bas depuis trois semaines, à savoir 1,2422 dollar.

Le dollar a également atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, à 137,935 yens, après six séances de hausse consécutives, la plus longue depuis octobre.

"Le dollar/yen continue d'être la paire préférée du marché pour le sentiment de risque, donc sur la base de certains développements positifs sur les négociations du plafond de la dette, nous avons vu le dollar/yen se défaire de certaines pertes récemment," a déclaré Carol Kong, un stratège de change à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

L'action en Asie a été en partie menée par le dollar australien, après que les données de jeudi aient montré que l'emploi en Australie a diminué de manière inattendue en avril après deux mois de gains importants. Le taux de chômage a également augmenté, signe que le marché de l'emploi en pleine effervescence pourrait se refroidir.

L'Aussie a glissé d'environ 0,4% après la publication des données et était en dernier lieu 0,3% plus bas à 0,6640 $, avec les attentes d'un nouveau resserrement de la part de la Banque de réserve d'Australie atténuées.

"Les chiffres de l'emploi d'aujourd'hui en Australie pourraient compliquer les plans de relance, a déclaré Francesco Pesole, stratège de change chez ING.

"Cependant, nous devons nous rappeler qu'il n'y a presque rien de prévu en termes de resserrement de la RBA, de sorte que la marge de manœuvre pour un resserrement dovish de l'AUD est limitée.

Le kiwi a glissé de 0,1% à 0,6240 $ après que la Nouvelle-Zélande ait annoncé un déficit budgétaire plus important que prévu, en raison du ralentissement de l'économie et de la baisse des impôts, ce qui laisse le gouvernement travailliste sur la corde raide, car son plan de dépenses devrait attiser les pressions inflationnistes.

Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis décembre, après avoir franchi le seuil clé de 7 pour 1 dollar mercredi pour la première fois en cinq mois, dans un contexte de tensions géopolitiques et de nouveaux signes d'essoufflement de la reprise post-COVID de la Chine.