Les grandes banques américaines devraient montrer qu'elles disposent d'un capital suffisant pour faire face à toute nouvelle turbulence dans le secteur bancaire lors des bilans de santé de la Réserve fédérale cette semaine, bien que les paiements des investisseurs qui en découlent soient susceptibles de diminuer légèrement, selon les analystes.

La banque centrale publiera mercredi les résultats de ses "tests de résistance", qui évaluent le niveau de capital dont les banques auraient besoin pour résister à une grave récession économique.

Cet exercice annuel, mis en place à la suite de la crise financière de 2007-2009, fait partie intégrante de la planification des capitaux des banques et détermine le montant des liquidités qu'elles peuvent reverser aux actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats d'actions.

Les tests de 2023 font suite à la crise bancaire de cette année, qui a entraîné la faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres établissements de crédit. Elles se sont retrouvées à l'envers des hausses de taux d'intérêt de la Fed, subissant d'importantes pertes non réalisées sur les obligations du Trésor américain qu'elles détenaient, ce qui a effrayé les déposants non assurés.

Les prêteurs de Wall Street, notamment Citigroup Inc, Bank of America , JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group , Wells Fargo et Morgan Stanley, sont généralement ceux qui retiennent le plus l'attention. Toutefois, compte tenu de l'inquiétude persistante des investisseurs à l'égard du secteur, les prêteurs plus modestes, tels que Capital One, U.S. Bancorp et Citizens, devraient eux aussi être sous les feux de la rampe.

Malgré les turbulences et le fait que l'examen soit le plus difficile depuis des années, les analystes et les dirigeants des banques s'attendent à ce que les 23 prêteurs testés affichent un capital supérieur aux minimums réglementaires.

"Le test de stress 2023 de la Fed met les banques à rude épreuve et leur permet de montrer que les plus grandes banques peuvent faire face à l'un des tests les plus difficiles à ce jour", ont écrit les analystes de Wells Fargo jeudi.

"Les dividendes devraient être sécurisés, et les banques devraient avoir un capital excédentaire à restituer aux actionnaires dans la plupart des circonstances, même si c'est à un rythme plus lent que par le passé."

Le secteur a obtenu de bons résultats ces dernières années, bien que la Fed ait été critiquée après les faillites bancaires du printemps pour ne pas avoir examiné les faiblesses des banques en matière de hausse des taux lors des tests précédents.

L'année dernière, la Fed a constaté que les banques subiraient des pertes combinées de 612 milliards de dollars en cas de grave récession économique, mais qu'elles disposeraient encore d'environ deux fois le capital requis par les règles de la Fed.

Le test de cette année est encore plus sévère. Le scénario "très défavorable" de la Fed prévoit une hausse du taux de chômage de 6,5 points de pourcentage, contre 5,8 points de pourcentage en 2022. En effet, le test devient plus difficile à mesure que l'économie réelle se renforce, et le taux de chômage réel aux États-Unis est plus faible en 2023.

Le test envisagera également un effondrement de 40 % des prix de l'immobilier commercial, un domaine qui suscite davantage d'inquiétudes cette année, car les bureaux vacants de l'époque de la pandémie sont une source de stress pour les emprunteurs.

La performance d'une banque détermine la taille de son "coussin de sécurité", c'est-à-dire un coussin supplémentaire de capital que la Fed exige des banques pour faire face à un hypothétique ralentissement économique, en plus des minimums réglementaires requis pour soutenir les activités quotidiennes. Plus les pertes subies lors du test sont importantes, plus le volant de sécurité est élevé.

Le Bank Policy Institute, un groupe de pression bancaire de Washington, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les pertes hypothétiques des banques soient légèrement plus élevées cette année. Les niveaux de capital moyens diminueront de 3,2 % en 2023, soit une légère hausse par rapport aux 3 % de 2022, a-t-il prédit.

Les analystes de RBC ont prédit au début du mois que les pertes de crédit hypothétiques seraient largement dues à l'exposition à l'immobilier commercial, et que certaines banques devraient faire face à des tampons plus élevés.

Cette situation, combinée à l'imminence de nouvelles augmentations de capital et à l'incertitude quant aux perspectives économiques, incitera les banques à se montrer légèrement plus prudentes en matière de paiements cette année, ont déclaré les analystes.

"Les attentes en matière de rendement du capital continuent d'être revues à la baisse compte tenu des vents contraires qui se profilent", ont déclaré les analystes de Jefferies ce mois-ci.

Le test de l'année dernière était relativement simple, en partie parce que la Fed n'avait pas de vice-président chargé de la supervision depuis que Randal Quarles a quitté ses fonctions en 2021. Cette année, les tests sont supervisés par son successeur Michael Barr, qui a déclaré vouloir les rendre plus dynamiques en appliquant plusieurs scénarios.

Cette année, par exemple, les huit banques les plus grandes et les plus complexes sont soumises à un "choc exploratoire du marché". Ce choc n'aura pas d'incidence sur les fonds propres, mais il servira à évaluer la possibilité d'utiliser plusieurs scénarios dans les futurs exercices de simulation de crise.

"Dans un environnement où les risques évoluent constamment, les tests de résistance peuvent rapidement perdre leur pertinence si leurs hypothèses et leurs scénarios restent statiques", a déclaré M. Barr en décembre. (Reportage de Pete Schroeder ; rédaction de Michelle Price et Deepa Babington)