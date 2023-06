Les portefeuilles d'immobilier commercial des grandes banques américaines ont réalisé une performance étonnamment bonne lors des bilans de santé annuels de la Réserve fédérale, avec des pertes en légère baisse par rapport à l'année dernière, a déclaré la banque centrale mercredi.

Les risques augmentant dans le secteur de l'immobilier commercial à l'échelle mondiale, les analystes et les investisseurs attendaient des "tests de résistance" de la Fed qu'ils donnent une idée plus précise de l'exposition des prêteurs du pays à la chute des prix de l'immobilier.

L'immobilier commercial, en particulier les bureaux, a été touché par les hausses de taux d'intérêt et par le fait que les travailleurs ont choisi de rester chez eux. Moody's Investors Service a déclaré ce mois-ci que les valeurs de l'immobilier commercial dans tous les secteurs devraient diminuer avec le ralentissement de l'activité économique, ce qui nuira aux banques, qui détiennent environ la moitié des 6 000 milliards de dollars d'encours de dette immobilière et la plus grande partie des échéances entre 2023 et 2026.

Les "tests de résistance" annuels des banques mis en place par la Fed à la suite de la crise financière de 2007-2009 permettent d'évaluer la réaction des prêteurs face à un scénario extrême : une baisse de 40 % de la valeur de l'immobilier commercial.

Les 23 banques examinées détiennent environ 20 % des prêts à l'immobilier commercial de bureau et de centre-ville, et ont montré qu'elles pourraient faire face à une baisse importante de l'immobilier commercial. Le taux moyen de perte sur les prêts à l'immobilier commercial projeté pour l'ensemble du groupe était de 8,8 % des soldes moyens des prêts, contre 9,8 % l'année dernière, a indiqué la Fed.

Le groupe Goldman Sachs a affiché le taux de perte le plus élevé (16 % du solde moyen des prêts), suivi de Morgan Stanley (13,7 %) et de Citizens (12,4 %). Charles Schwab, qui se concentre sur les clients de détail, avait un taux de perte sur les crédits à la consommation de zéro.

Bien que les résultats donnent une image plus positive que prévu de l'exposition du secteur au crédit à la consommation, les responsables de la Fed ont reconnu que les petites banques régionales et locales, qui n'ont pas été testées, détiennent la majorité des prêts à la consommation accordés par les banques.

Voici les pertes projetées par type de prêt pour 2023:Q1-2025:Q1 dans le cadre du scénario très défavorable de la Fed, en pourcentage des soldes moyens des prêts : Bank of America Corporation - 9,4 % The Bank of New York Mellon Corporation - 9,3 % Barclays US LLC - 3,4 % BMO Financial Corp. - 8,3 % Capital One Financial Corporation - 9,9 % The Charles Schwab Corporation - 0,0 % Citigroup Inc. - 9,3% Citizens Financial Group, Inc - 12,4% Credit Suisse Holdings (USA), Inc - 8,4% DB USA Corporation - 11,2% The Goldman Sachs Group, Inc - 16,0% JPMorgan Chase & Co - 3,9% M&T Bank Corporation - 8.8 % Morgan Stanley - 13,7 % Northern Trust Corporation - 11,5 % The PNC Financial Services Group, Inc. - 10,0 % RBC US Group Holdings LLC 2 - 10,3 % State Street Corporation - 4,1 % TD Group US Holdings LLC - 7,5 % Truist Financial Corporation - 9,6 % UBS Americas Holding LLC - 4,1 % U.S. Bancorp - 9,5 % Wells Fargo & Company - 9,7 % (articles rédigés par Michelle Price ; articles supplémentaires rédigés par Pete Schroeder ; édition par Stephen Coates)