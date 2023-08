Le dollar s'est replié vendredi, mais il est toujours prêt à enregistrer une cinquième semaine consécutive de hausse, la plus longue depuis 15 mois, soutenu par la demande d'actifs plus sûrs en raison des inquiétudes sur l'économie chinoise et des paris sur le maintien des taux d'intérêt américains à un niveau élevé.

La Banque populaire de Chine a fixé un taux de change quotidien beaucoup plus élevé que prévu, ce qui a permis au yuan d'atteindre son plus bas niveau en neuf mois la veille.

Contre le yuan, le dollar a augmenté de 0,1% à 7,3099 dans les échanges offshore, après que la banque centrale ait fixé le point médian officiel à 7,2006, soit plus de 1 000 pips de plus que l'estimation de Reuters.

La monnaie chinoise a atteint jeudi son plus bas niveau en neuf mois, à 7,3490.

Les difficultés économiques de la Chine se sont aggravées, le promoteur immobilier China Evergrande s'étant placé sous la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites, et les inquiétudes concernant les risques de défaillance dans le secteur bancaire parallèle se sont accrues.

Pékin a jusqu'à présent déçu par ses mesures de relance, même si les données récentes ont dressé un tableau de plus en plus sombre des perspectives économiques, bien que la PBOC ait réduit ses taux en début de semaine dans une décision surprise qui a creusé l'écart de rendement par rapport aux États-Unis, rendant le yuan encore plus vulnérable à la baisse.

"Les développements dans le secteur financier et immobilier chinois en difficulté apparaissent comme le principal moteur du sentiment du marché", a déclaré Francesco Pesole, stratège FX chez ING.

"Les rendements élevés et les risques croissants en Chine suggèrent que la balance des risques est modérément orientée à la hausse pour le dollar", a-t-il ajouté.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, s'est stabilisé à 103,40, après avoir atteint son plus haut niveau en deux mois à 103,59 jeudi. Pour la semaine, il devrait gagner 0,5 %.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a montré cette semaine que la plupart des membres du comité de fixation des taux continuaient à voir "des risques significatifs à la hausse pour l'inflation", suggérant un biais en faveur de nouvelles hausses de taux.

Les données économiques solides de cette semaine, en particulier les ventes au détail, avaient déjà renforcé les arguments en faveur d'un resserrement supplémentaire.

Ailleurs, l'euro s'est stabilisé à 1,0873 dollar, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau en six semaines, à 1,0856 dollar.

M. Pesole d'ING a déclaré que la monnaie unique avait été étonnamment résistante étant donné l'exposition économique de la zone euro à la Chine.

La livre sterling a baissé de 0,2 % par rapport à l'euro, à 85,46 pence, après que les détaillants britanniques aient annoncé une baisse plus importante que prévu de leurs ventes en juillet, les fortes pluies ayant découragé les acheteurs qui subissent également le contrecoup d'une inflation élevée et de 14 hausses consécutives des taux d'intérêt.

L'euro a atteint jeudi son plus haut niveau en cinq semaines, à 85,24 pence, face à la monnaie unique.

RISQUE D'INTERVENTION

La récente dépréciation du yen a maintenu les opérateurs à l'affût d'un risque d'intervention des autorités japonaises.

Face au yen, le dollar s'est replié de 0,34% à 145,36 vendredi, après avoir atteint un pic de neuf mois à 146,56 jeudi.

À l'automne de l'année dernière, l'envolée du dollar au-delà de 145 a déclenché la première intervention des autorités japonaises en faveur du yen depuis une génération.

Toutefois, à l'époque, une forte baisse des rendements du Trésor avait également contribué au succès de cette intervention, ce qui n'est pas le cas actuellement, a écrit Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, dans une note adressée aux clients.

"Cette fois-ci, le yen n'a pas le vent en poupe", a-t-il déclaré.

Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur pour la Chine et qui a eu tendance à suivre le yuan ces derniers jours, a abandonné ses premiers gains et est resté stable à 0,6404 $, après avoir atteint son plus bas niveau en neuf mois à 0,6365 $ jeudi.

Pendant ce temps, la plus grande crypto-monnaie du monde, le bitcoin, a glissé de 0,6 % à 26 488 $ après avoir plongé à un nouveau plus bas de deux mois à 26 172 $, ajoutant à un plongeon de plus de 7 % jeudi, alors qu'une vague de sentiment de risque s'empare des marchés mondiaux.