Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement augmenté mardi, les investisseurs se montrant prudents quant à l'issue des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis, tout en augmentant les attentes concernant les futures hausses de taux après les remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale.

Les données montrant que la croissance des entreprises du bloc est restée résistante mais a ralenti légèrement plus que prévu ce mois-ci, n'ont pas déclenché d'action significative sur le marché obligataire.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ne sont pas parvenus à un accord lundi sur la manière de relever le plafond de la dette du gouvernement américain, mais ont promis de poursuivre les discussions.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 2,465 %.

Les marchés monétaires tablent sur deux nouvelles hausses de taux, ce qui porterait le taux de la facilité de dépôt à 3,75 % cette année, conformément aux prévisions de la plupart des analystes. Les marchés s'attendent également à une pause dans le cycle de resserrement de la Réserve fédérale en juin.

Toutefois, certains responsables de la Fed, notamment James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, et Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, ont laissé entendre lundi que d'autres hausses de taux à partir du mois prochain étaient possibles.

Les analystes craignent que la Fed n'en ait pas fini avec son cycle de hausse et qu'une économie plus résistante que prévu prenne à nouveau les marchés au dépourvu.

"Notre hypothèse de base est que la Fed interrompra son resserrement en juin, mais nous ne pouvons pas exclure que la banque centrale continue à relever ses taux. Une telle décision affecterait également les paris du marché sur la trajectoire de relèvement des taux de la BCE", a déclaré Massimiliano Maxia, stratège principal en matière de revenus fixes chez Allianz Global Investors.

"Nous pensons également que les réductions que la courbe à terme prévoit actuellement aux États-Unis sont très peu probables, car nous voyons une toile de fond de taux plus élevés pour plus longtemps", a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro (ESTR) de la BCE pour novembre 2023 étaient à 3,7 %, ce qui implique que le marché s'attend à un taux de facilité de dépôt de 3,8 % d'ici la fin de l'année.

Les prix des obligations d'État grecques se sont alignés sur leurs pairs après avoir surperformé la veille, les investisseurs ayant salué le résultat des élections nationales qui sont censées conduire à la poursuite des politiques soutenant la croissance économique et la réduction de la dette.

Le rendement des obligations grecques à 10 ans est resté stable à 3,90 % après avoir baissé de 16 points de base la veille.

L'écart entre les rendements des obligations grecques et allemandes à 10 ans s'est élargi de 2 points de base à 134,5 points de base après avoir atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2021 à 132,2 points de base lundi.

Les gauchistes grecs recevront un mandat officiel mardi pour former un gouvernement de coalition, mais on s'attend à ce qu'ils demandent un second vote à la place.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a refusé de rechercher une coalition lundi, ouvrant la voie à un second vote le 25 juin qu'il espère voir son parti conservateur remporter haut la main.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 4,33 %. L'écart entre les rendements des obligations italiennes et allemandes à 10 ans - un indicateur du sentiment des investisseurs à l'égard des pays les plus endettés de la zone euro - s'est creusé pour atteindre 185,5 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)