Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord de principe pour suspendre le plafond de la dette du gouvernement fédéral, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une impasse de plusieurs mois.

Mais l'accord doit encore être adopté par le Congrès avant que les États-Unis ne soient à court d'argent pour payer leurs dettes, au début du mois de juin.

COMMENTAIRES :

KHOON GOH, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR L'ASIE, ANZ, SINGAPOUR :

"Les marchés ont déjà réagi positivement à l'accord. Bien sûr, il reste encore quelques obstacles à franchir ... et il est encore possible que des problèmes se posent, mais pour l'instant, les marchés partent du principe que l'accord sera adopté et ont déjà commencé à évoluer à partir de là.

"En ce qui concerne le dollar, la situation est quelque peu mitigée. Nous avons vu le dollar se renforcer au cours des deux dernières semaines en raison de l'incertitude liée au plafond de la dette. Le dollar a réussi à rester assez ferme même lorsque l'accord a été annoncé. Je pense que cela s'explique en partie par le fait qu'il est soutenu par les attentes accrues d'une hausse en juin et que les marchés se concentrent sur l'importante émission que le Trésor américain effectuera une fois l'accord signé. Cela pourrait potentiellement resserrer les liquidités à court terme, ce qui pourrait maintenir les rendements américains à un niveau élevé, contribuant ainsi à soutenir le dollar à court terme.

"Les marchés évaluent les prix comme si l'accord allait être adopté, et c'est donc le risque auquel nous sommes confrontés actuellement, si, pour quelque raison que ce soit, l'accord n'est pas adopté ... en particulier s'il n'est pas adopté avant la date X ... alors le rallye que nous avons vu à la fin de la semaine dernière et jusqu'à présent en début de journée, s'effilochera certainement et conduira à un énorme selloff."

BOB STARK, RESPONSABLE MONDIAL DE LA STRATÉGIE DE MARCHÉ, KYRIBA, VANCOUVER, CANADA :

"Bien que l'accord sur le plafond de la dette conclu par la Maison-Blanche soit une excellente nouvelle, le gouvernement américain a toujours un problème de trésorerie et le temps est essentiel pour finaliser les accords. L'accord sur le plafond de la dette n'est que la première étape pour sauver le gouvernement du bord de l'illiquidité".

"Les marchés ont déjà intégré le fait qu'un accord serait conclu ce week-end. Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur le coût des réductions de dépenses pour la santé de l'économie américaine. Quel sera l'impact de ces réductions de dépenses sur le PIB et la croissance économique ?"

"Les directeurs financiers des entreprises mettent déjà à jour leurs prévisions de trésorerie pour tenir compte des coûts de l'accord sur le plafond de la dette, en essayant de prévoir l'impact des réductions de dépenses sur les projections financières de leur propre organisation. Combien d'entreprises seront affectées par les retombées de cet accord ? Le coût de ce à quoi les démocrates ont renoncé pour prolonger de deux ans le plafond de la dette se fera sentir pendant la prochaine décennie, alors que l'économie américaine s'efforcera de se rééquilibrer".

L'un des avantages immédiats de ce lundi est que les rendements des bons du Trésor à court terme amorceront leur retour à la normale, tandis que les bons du Trésor et les bons du Trésor américains pourront marcher de nouveau vers leur statut sans risque et décrocher la sécurité pour les investisseurs et le peuple américain.

STUART KAISER, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE NÉGOCIATION DES ACTIONS, CITI, NEW YORK :

L'accord sur le plafond de la dette élimine un risque secondaire pour la croissance économique, mais ne modifie pas de manière significative le scénario de base. Par conséquent, il s'agit d'un élément positif modeste pour les marchés d'actions au niveau de l'indice, mais progressivement plus positif pour des secteurs tels que les actions à faible bilan, les petites capitalisations et peut-être les valeurs cycliques. Ces secteurs ont sous-performé récemment et sont plus exposés aux risques de croissance et de crédit.

DAMIEN BOEY, CHIEF MACRO STRATEGIST, BARRENJOEY, SYDNEY :

"Nous aurons l'optimisme qu'un accord est conclu et qu'une véritable crise est évitée, et la redoutable fuite des liquidités en même temps. L'impact net est ambigu, mais je pense que vous constaterez que la volatilité des taux d'intérêt augmentera, ce qui entraînera les banques et les titres de croissance non-AI à la traîne."

MOH SIONG SIM, STRATÈGE EN DEVISES, BANQUE DE SINGAPOUR, SINGAPOUR :

"L'accord doit encore être adopté par la Chambre des représentants et le Sénat. En supposant que les réductions de dépenses convenues n'aient pas d'impact matériel sur les perspectives de croissance des États-Unis, l'accord sur la dette devrait être positif à la fois pour le risque et pour le dollar américain.

"La nécessité pour le Trésor de reconstituer son solde de trésorerie pourrait entraîner un resserrement des liquidités.

VISHNU VARATHAN, DIRECTEUR DE L'ÉCONOMIE, BANQUE MIZUHO, SINGAPOUR :

"Il pourrait y avoir un premier soulagement qui pourrait faire baisser légèrement les rendements, ainsi qu'une remontée du dollar américain et des actions. Mais les aléas de l'adoption de l'accord par le Congrès pourraient nous freiner.

En outre, les conséquences primordiales sur la pénurie de liquidités résultant des émissions visant à renforcer les liquidités du Trésor, qui sont très faibles, pourraient avoir un effet pervers sur les rendements et les actions. Le dollar, quant à lui, pourrait s'apprécier".

THIERRY WIZMAN, STRATÈGE MONDIAL DES CHANGES ET DES TAUX D'INTÉRÊT, GROUPE MACQUARIE, NEW YORK :

"Il y aura certainement un soulagement sur les marchés à revenu fixe. C'est sur les marchés du crédit et des bons du Trésor que l'incertitude a provoqué le plus de distorsions... Je pense que mardi, lorsque le marché rouvrira aux États-Unis, nous devrions voir ces deux distorsions s'estomper.

"Mais ce que cela ne résout pas, c'est que tout au long de la courbe du Trésor, les rendements ont augmenté récemment. Et je pense qu'ils ont augmenté en prévision de l'émission d'un grand nombre d'obligations, de billets et de bons du Trésor dans les prochaines semaines, parce que le Trésor américain doit reconstituer ses liquidités. Je pense donc que les rendements des obligations du Trésor resteront élevés pendant un certain temps, le temps que l'offre soit absorbée.

"Et je pense que les actions peuvent s'en sortir. Il s'agissait certainement d'une menace pour le marché boursier.

"En ce qui concerne le dollar, j'ai tendance à penser qu'il pourrait se renforcer un peu, car cela affaiblira l'argument en faveur de la dédollarisation. Mais pas beaucoup, juste un peu plus, parce que le dollar s'est déjà beaucoup renforcé ces dernières semaines."

AMO SAHOTA, DIRECTEUR, KLARITYFX, SAN FRANCISCO :

"Ce sera plutôt bon pour le marché. Je pense que les attentes resteront très élevées au vu des performances du Nasdaq. Ce sera bon pour les actions.

"Je pense que cela donnera également plus de raisons à la Fed de se sentir confiante pour essayer de relever à nouveau les taux d'intérêt. Je pense que le marché pourrait en fait saisir l'occasion de fixer le prix d'un resserrement un peu plus important en juin, s'il pense que, toutes choses égales par ailleurs, l'économie fonctionne toujours très bien. Nous pouvons le constater, notamment dans le secteur de la technologie. Les dépenses ont également été assez robustes.

"Je pense que cela maintient le dollar à un niveau élevé. Je pense que, de manière générale, tout le monde devrait être satisfait, même si nous voulons voir à quoi ressemble la couleur de l'accord. Dans un premier temps, il semble que l'accord porte davantage sur des réductions, ce que les Républicains souhaitaient.

