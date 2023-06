Le message optimiste de la Réserve fédérale, dans un contexte de forte hausse des marchés boursiers, place les investisseurs devant un dilemme : comment rester exposé à la hausse des actions tout en se protégeant contre les éventuels bouleversements qu'un resserrement de la politique monétaire peut entraîner ?

La banque centrale a laissé ses taux inchangés mercredi, comme prévu, mais a surpris certains marchés en signalant que les coûts d'emprunt augmenteraient probablement encore d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année, en réaction à une économie toujours forte et à un ralentissement de la baisse de l'inflation. Les attentes des opérateurs concernant les taux maximums ont augmenté après l'annonce.

De nombreux investisseurs estiment qu'une hausse supplémentaire des taux de 50 points de base - si la Fed la juge nécessaire - n'est pas de nature à mettre un terme à la hausse des actions américaines, qui a permis au S&P 500 d'augmenter de 24 % par rapport à son niveau le plus bas de l'année dernière. La banque centrale a déjà relevé ses taux de 500 points de base depuis l'année dernière et on considère généralement qu'elle est proche de la fin de son cycle de hausse des taux.

Mais certains s'inquiètent de plus en plus du fait que le resserrement de la politique monétaire augmente les risques de ruine du système financier, à l'instar de la crise qui a vu plusieurs banques s'effondrer cette année et qui a déclenché des semaines de volatilité sur les marchés financiers.

Bien que l'économie américaine ait largement résisté - à l'exception du système bancaire - les investisseurs se méfient des secteurs qui pourraient être particulièrement vulnérables à mesure que l'argent facile se tarit. Parmi les points faibles potentiels figure l'immobilier commercial, où une vague de défaillances pourrait avoir des répercussions sur les banques et l'économie en général, ainsi que sur d'autres secteurs du marché du crédit.

"Le risque d'aller plus loin sans donner un peu plus de temps aux choses, c'est que vous courez le risque que les choses se cassent, a déclaré Josh Emanuel, directeur des investissements à la société de gestion Wilshire. "Je commence à m'inquiéter du risque croissant d'un resserrement du crédit.

En temps utile, Josh Emanuel a déclaré qu'il était "dangereux" de sous-pondérer les actions, qui se sont redressées en raison de la dissipation des craintes de récession et de l'enthousiasme suscité par les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Par conséquent, il se tient à l'écart des actifs qui pourraient être durement touchés en cas d'augmentation soudaine des tensions sur les marchés, tels que les actions à petite capitalisation.

Le S&P 500 a légèrement augmenté de 0,1 % mercredi, après avoir oscillé entre gains et pertes. Les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, ont augmenté. Le S&P 500 a progressé de 15 % cette année, tandis que le Nasdaq a gagné 30 %.

James St. Aubin, directeur des investissements chez Sierra Investment Management, a augmenté ses positions en actions pendant la hausse, mais prévoit d'inverser cette position si la tendance commence à changer. Il reste attentif à de nouvelles tensions dans le système bancaire qui, selon lui, peuvent être exacerbées par des taux plus élevés à long terme et une courbe de rendement inversée, ce qui rend les prêts moins rentables pour les banques.

"Plus la courbe des taux reste inversée longtemps, plus la pression sur le système bancaire augmente, car c'est un endroit très peu rentable", a-t-il déclaré.

Le PDG de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, a exprimé un sentiment similaire en déclarant à CNBC que "si la Fed suit la voie dont elle parle, [...] elle va casser quelque chose".

Il a recommandé d'augmenter la part des obligations de haute qualité tout en réduisant celle des actions, soulignant que la hausse des rendements a rendu les obligations moins chères et plus attrayantes pour les investisseurs à la recherche de revenus.

Mark Heppenstall, directeur des investissements de Penn Mutual Asset Management, pense qu'une reprise boursière en plein essor pourrait assouplir les conditions de crédit, menaçant d'exacerber les prix à la consommation - un résultat indésirable pour la Fed, qui lutte contre l'inflation.

"L'appréciation des actions que nous avons observée récemment, une partie de cet enthousiasme pourrait avoir pour effet que la Fed devienne plus active en matière de resserrement si nous continuons", a-t-il déclaré.

Bien entendu, il n'est pas certain que des taux plus élevés finissent par avoir un impact sur l'économie - ou qu'un tel événement, s'il devait se produire, porterait un coup catastrophique aux actions. Le S&P 500 a progressé de 14 % depuis le creux atteint après la crise bancaire en mars.

Josh Jamner, analyste en stratégie d'investissement chez ClearBridge Investments, pense que les investisseurs commenceront bientôt à se concentrer davantage sur les fondamentaux, tels que les bénéfices des entreprises, plutôt que sur les préoccupations macroéconomiques, telles que la politique monétaire et l'inflation.

"Si des éléments tels que l'IA ont un impact sur les attentes en matière de bénéfices, nous pensons que cela se traduira de manière plus significative parce que la toile de fond macroéconomique est plus stable", a-t-il déclaré.

"Après avoir fait 500 points de base en un an, 25 ou 50 points de plus ne seront pas déterminants pour l'économie", a-t-il ajouté.