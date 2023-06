Les investisseurs ont réservé un accueil mitigé à l'adoption par la Chambre des représentants américaine d'un projet de loi visant à suspendre la limite d'emprunt du gouvernement et à éviter un défaut de paiement, l'attention du marché se tournant désormais vers le Sénat et les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les marchés asiatiques étaient en hausse lorsque le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et ont maintenu leurs gains. Les investisseurs ont fait passer les contrats à terme du S&P 500 d'un niveau légèrement négatif à un niveau stable. Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté.

La Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, a voté par 314 voix contre 117 pour envoyer la loi au Sénat, qui doit l'adopter et la faire parvenir au bureau du Président Joe Biden avant la date limite de lundi, date à laquelle le gouvernement fédéral devrait être à court d'argent.

"Cette loi a été adoptée à une très large majorité, et il y a suffisamment de soutien bipartisan pour qu'il soit difficile de croire qu'il ne s'agira pas d'une formalité au Sénat", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

"Ce que cela fait, c'est tourner l'attention vers les données à venir et la réunion de la Fed ce mois-ci. Cela élimine évidemment un obstacle potentiel à l'action de la Fed ce mois-ci". Le projet de loi suspendrait la limite d'emprunt du gouvernement fédéral jusqu'en 2025, ce qui permettrait au Trésor de vendre de la dette pour payer ses obligations. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté de 2,7 points de base pour atteindre 4,417 %, tandis que les marchés des devises sont restés globalement stables.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que l'accord soit adopté, mais cela pourrait se jouer à très peu de choses. L'examen du projet de loi par le Sénat pourrait durer presque une semaine, et le Sénat devrait adopter le projet de loi sans modification, faute de quoi il devrait retourner à la Chambre des représentants.

Si le projet de loi est adopté, il sera transmis à la Maison-Blanche, où M. Biden le signera.

Si l'accord est adopté, "cette question ne sera plus à l'ordre du jour pour les deux prochaines années et pourrait donner un coup de pouce aux marchés en juin", a écrit Brad McMillan, directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network, dans une note datée de mercredi.

L'indice S&P 500 a clôturé en baisse de 0,6 % mercredi, un recul que certains analystes ont attribué en partie à l'incertitude persistante concernant le vote. L'indice est en hausse de près de 8,9 % depuis le début de l'année et se négocie près de ses plus hauts niveaux depuis août 2022.

Les inquiétudes concernant le plafond de la dette ont périodiquement pesé sur les marchés boursiers au cours de la semaine dernière, même si la plupart des investisseurs s'attendaient à un accord de dernière minute. Les inquiétudes ont été plus manifestes sur le marché des bons du Trésor, où certains investisseurs ont évité pendant des semaines les échéances coïncidant avec un éventuel défaut de paiement.

Les investisseurs ont considéré l'éventualité d'un défaut de paiement des États-Unis comme un événement peu probable mais potentiellement catastrophique pour les marchés mondiaux.

"Les marchés ont accueilli la bonne nouvelle", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank. "Nous avons observé une réaction discrète... Je pense que l'attention se porte à nouveau sur la politique de la Fed. Il y a encore des risques, mais je pense qu'un accord sera conclu et que les choses se calmeront".