* UPS dégringole après que les Teamsters ont déclaré qu'il avait abandonné les négociations

* Moderna grimpe grâce à un accord pour développer des médicaments à base d'ARNm en Chine

* Les actions du secteur des puces électroniques chutent en raison des restrictions à l'exportation imposées par la Chine.

* Les minutes de la Fed sont attendues à 14h00 ET

* Les contrats à terme sont en baisse : Nasdaq 0,51%, S&P 0,42%, Dow 0,42%.

5 juillet (Reuters) - Les futures de Wall Street ont reculé mercredi, les investisseurs attendant le compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale, tandis que les tensions sino-américaines et la faiblesse des données économiques de Pékin ont pesé sur le moral des investisseurs.

Les entreprises technologiques et de croissance sensibles aux taux d'intérêt, telles que Microsoft et Alphabet, ont chuté de 0,6 % et 0,5 %, respectivement, lors de la première séance du marché.

Les investisseurs se concentrent sur les minutes de la Fed, qui devraient être publiées vers 14 heures (heure de l'Est), alors qu'ils reprennent les négociations après les vacances du 4 juillet, jour de l'Indépendance.

Les investisseurs ont parié à 83 % sur une hausse des taux de 25 points de base en juillet, tandis qu'ils ont intégré 32 % de chances que la banque centrale américaine procède à une nouvelle hausse d'ici octobre, selon les données de Refinitiv.

"Il y aura clairement quelques phrases optimistes qui feront les gros titres, étant donné que les responsables de la Fed ont mis en pause leurs hausses de taux lors de leur réunion de juin, mais que leur graphique à points a montré deux hausses de taux d'intérêt supplémentaires avant une pause réelle et plus longue", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Les traders attendent également les données sur les commandes d'usines américaines, attendues à 10 heures ET, pour évaluer l'impact des taux plus élevés sur l'économie après qu'une enquête ait montré lundi que l'industrie manufacturière s'est effondrée en juin.

D'autres données économiques, y compris le rapport sur les emplois non agricoles vendredi, devraient être publiées cette semaine.

Les titres de puces tels que Nvidia et Micron Technology ont chuté de 0,7 % et 0,8 %, respectivement, après que la Chine a déclaré qu'elle contrôlerait les exportations de certains métaux largement utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs, alors que les tensions entre Pékin et Washington sur l'accès aux puces électroniques de haute technologie s'accroissent.

Netflix a gagné 0,9 %, Goldman Sachs ayant relevé son évaluation et son objectif de prix.

Les actions de Wolfspeed Inc. ont inversé leurs pertes initiales pour gagner 17,2 % après que la société a signé un accord de fourniture de plaquettes de carbure de silicium de 10 ans avec Renesas Electronics Corp.

L'activité des services en Chine a progressé au mois de juin au rythme le plus lent depuis cinq mois, ce qui suscite des inquiétudes quant à la reprise de l'économie mondiale, selon une enquête du secteur privé.

Les principaux indices américains ont entamé le troisième trimestre avec de légers gains lors d'une session écourtée par les vacances lundi, menés par Tesla après que la société de véhicules électriques ait enregistré des livraisons record au deuxième trimestre.

À 7:04 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 146 points, ou 0,42%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 19 points, ou 0,42%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 78 points, ou 0,51%.

Parmi les autres valeurs en mouvement, United Parcel Service a chuté de 2,6 % après que le syndicat Teamsters a déclaré que l'entreprise de livraison de colis avait "quitté" les négociations sur un nouveau contrat, augmentant ainsi les perspectives d'une grève.

Moderna a augmenté de 1,5 % après que le fabricant de médicaments a signé un accord pour travailler sur des opportunités de recherche, de développement et de fabrication de médicaments à base d'ARNm en Chine.

Rivian Automotive a augmenté de 6,0 %, prolongeant la forte hausse de lundi, après qu'Amazon.com ait déclaré qu'il déploierait 300 camionnettes du fabricant de véhicules électriques en Allemagne au cours des prochaines semaines. (Rapport de Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta et Vinay Dwivedi)