Les investisseurs étrangers ont injecté près de 10 milliards de dollars dans les portefeuilles des marchés émergents en avril, l'Asie se taillant la part du lion malgré les sorties nettes de la Chine, selon les données de l'Institute of International Finance.

Les entrées nettes s'étendent désormais sur quatre mois consécutifs, la plus longue série depuis plus d'un an, bien que les volumes soient bien inférieurs à ceux des deux premiers mois de l'année, selon les données publiées lundi.

Le mois d'avril a été marqué par des entrées nettes de 7,7 milliards de dollars dans les titres de créance des pays émergents et de 2,1 milliards de dollars dans les actions. Le montant total de 9,8 milliards de dollars est à comparer aux 9,1 milliards de dollars de mars et aux 7,6 milliards de dollars de sorties de fonds d'avril 2022.

Les flux vers l'Asie ont été les plus importants au niveau régional, avec 5,2 milliards de dollars, même si la Chine a enregistré des sorties de 1 milliard de dollars pour la dette et de 3,8 milliards de dollars pour les actions.

"Les titres chinois ont subi des flux sortants au cours du mois d'avril, alors que l'effet positif de la réouverture s'estompe", a déclaré Jonathan Fortun, économiste de l'IIF, dans un communiqué.

La dette chinoise a connu des sorties de capitaux au cours de huit des douze derniers mois, selon les données, tandis que les actions ont enregistré une sortie de capitaux mensuelle après cinq mois d'afflux.

GRAPHIQUE : Les portefeuilles des pays émergents enregistrent des entrées en avril, mais la Chine pèse - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-EMERGING/EMBARGOED/lgpdkgodjvo/chart.png

Avril a marqué le deuxième mois consécutif où les entrées totales sont tombées sous la barre des 10 milliards de dollars, après que le mois de janvier ait vu un afflux massif de 68 milliards de dollars vers les pays émergents et que le mois de février ait suivi avec 19 milliards de dollars.

"Pour les mois à venir, nous nous attendons à ce que le niveau des flux entrants diminue, ce qui s'explique principalement par un marché plus prudent en raison de la reprise des turbulences sur les marchés, de la faible croissance des économies du G3 et du risque géopolitique lié aux élections à venir dans une poignée de pays émergents", a écrit M. Fortun.

La Turquie, qui organise des élections dimanche, a connu son cinquième mois consécutif de sorties de capitaux sur les actions, tandis que les flux vers les titres de créance ont été positifs pour le troisième mois consécutif, selon les données préliminaires de l'IIF.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage pour le porter dans la fourchette de 5,00 % à 5,25 %, une décision suivie de près par les investisseurs des marchés émergents.

Toutefois, dans un signal haussier adressé aux marchés émergents, qui peuvent bénéficier de la baisse des taux sur les marchés développés, la Fed a cessé de dire qu'elle prévoyait que d'autres augmentations de taux seraient nécessaires.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders de contrats à terme tablent sur une réduction de 25 points de base des taux de la Fed dès le mois de septembre et sur deux d'ici le mois de novembre.