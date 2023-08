Même si les marchés ont largement ignoré mercredi l'abaissement de la note de la dette américaine par l'agence Fitch, les investisseurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à un malaise à long terme sur le marché concernant la situation de la dette du pays, la polarisation politique et la position mondiale du dollar américain.

Les actions américaines, les obligations et le dollar sont restés largement calmes le lendemain de la décision inattendue de l'agence de notation Fitch

de sa meilleure note de crédit, en raison de la détérioration attendue des finances publiques au cours de l'année.

L'agence de notation Fitch a déclaré que la détérioration attendue des finances publiques au cours des trois prochaines années et les conflits répétés sur le plafond de la dette menaçaient la capacité du gouvernement à payer ses factures.

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé la journée en baisse

mais les analystes ont déclaré que de nombreux investisseurs encaissaient leurs bénéfices après cinq mois consécutifs de hausse. La plupart des grandes maisons de courtage ont déclaré qu'elles ne s'attendaient pas à des turbulences durables, d'autant plus que les données économiques américaines solides ont calmé les craintes d'une récession.

Cependant, certains acteurs du marché ont également déclaré que l'abaissement de la note rappelait que la situation budgétaire du pays devenait de plus en plus trouble, ce qui pourrait accroître les inquiétudes de tous les acteurs, des gestionnaires d'actifs aux banques centrales mondiales et aux autres détenteurs d'énormes quantités de dette publique américaine.

L'appel de Fitch va inciter les gens à s'arrêter et à poser des questions", a déclaré Robert Tipp, chef de la stratégie d'investissement et responsable des obligations mondiales de PGIM Fixed Income. Le cadre fiscal des années 1990 a disparu, tout comme l'excédent budgétaire, remplacé par des déficits d'une ampleur alarmante, ainsi que par des menaces plus fréquentes de fermeture de l'État et de défaut de paiement.

M. Tipp a attiré l'attention sur la montée en flèche de l'endettement du pays

de la dette par rapport au PIB

qui s'élevait à environ 100 % à la fin de 2022. Il y a dix ans à peine, ce niveau aurait été considéré comme une zone dangereuse pour les crédits souverains.

Les stratèges de Macquarie, dirigés par Thierry Wizman, ont déclaré que l'abaissement de la note pourrait donner des munitions aux pays qui demandent des alternatives au règne de plusieurs décennies du dollar américain en tant que première monnaie de réserve mondiale.

L'abaissement de la note de Fitch sera probablement utilisé lors d'un sommet des dirigeants du bloc commercial des BRIC, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ce mois-ci, comme un stratagème de relations publiques pour aider à promouvoir une nouvelle monnaie, a écrit M. Wizman dans un rapport publié mercredi.

Si cela contribue à façonner le sentiment à l'égard du dollar dans le "tribunal de l'opinion publique mondiale", alors le statut du dollar vient de descendre d'un cran, a-t-il déclaré.

La part du dollar dans les réserves de change officielles est tombée à son plus bas niveau depuis 20 ans, soit 58 %, au quatrième trimestre 2022, selon les données du Fonds monétaire international. Pourtant, rares sont ceux qui croient que la

domination de la monnaie américaine

sera bientôt remise en question.

Pour l'instant, cependant, de nombreux investisseurs se sont concentrés sur les perspectives à court terme de l'économie américaine, alors que le pays semble de plus en plus susceptible d'éviter une récession qui était largement attendue au début de cette année.

Josh Frost, secrétaire adjoint du Trésor américain chargé des marchés financiers, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'annonce de Fitch ait un impact sur la demande de titres du Trésor.

Les bons du Trésor restent les actifs les plus sûrs et les plus liquides au monde et nous continuons à observer une forte demande de la part de notre base d'investisseurs large et diversifiée, a-t-il déclaré.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre, grâce à la résistance du marché de l'emploi qui a soutenu les dépenses de consommation. Les marchés envisagent désormais un scénario d'atterrissage en douceur pour l'économie, malgré les hausses rapides des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les marchés ont également été rassurés par le fait que Fitch n'a pas ajusté le "plafond pays" des États-Unis, qu'elle a maintenu à AAA, montrant la force de la capacité du secteur des entreprises à convertir la monnaie locale en une devise étrangère pour les remboursements de la dette.

"Si Fitch avait également abaissé le plafond national, cela aurait pu avoir des conséquences négatives pour d'autres titres notés AAA émis par des entités américaines", ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dirigés par Jan Hatzius.

Steven Zeng, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que le rapport sur l'emploi américain de vendredi pourrait l'emporter sur la nouvelle de l'abaissement de la note pour les marchés.

"Les investisseurs ont vécu la dégradation de la note de

l'abaissement de la note de S&P

en 2011 et se souviennent d'en être sortis indemnes", a-t-il déclaré. En outre, les gens se sont peut-être habitués à un niveau élevé de dépenses déficitaires", a-t-il ajouté. (Reportage de Susan Mathew à Bengaluru et de Saeed Azhar à New York ; Reportage complémentaire de Karen Brettell ; Rédaction de Ira Iosebashvili, Saumyadeb Chakrabarty et David Gregorio)