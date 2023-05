Les marchés se sont montrés prudents mardi, alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine proposaient quelque chose aux optimistes et aux pessimistes, laissant les actions européennes juste à côté du sommet de 15 mois atteint la semaine dernière, et les rendements de référence américains à leur plus haut niveau depuis deux mois.

Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ne sont pas parvenus à un accord lundi sur la manière de relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, à seulement 10 jours d'un éventuel défaut de paiement.

Toutefois, les deux parties ont souligné la nécessité d'éviter un défaut de paiement grâce à un accord bipartisan et ont déclaré qu'elles continueraient à discuter, ce qui a incité les investisseurs à rester prudents et à ne pas faire de gros paris dans un sens ou dans l'autre.

L'indice de référence européen STOXX 600 a glissé de 0,25 %, se négociant un peu en dessous du plus haut intraday de 15 mois atteint vendredi, principalement en raison des données d'activité qui ont montré que la croissance des entreprises de la zone euro est restée résistante, bien qu'un peu plus faible que prévu.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés globalement stables.

Dans l'actualité des entreprises, les actions de Julius Baer ont baissé de 7,8 % après que le gestionnaire de patrimoine suisse a fait état de rentrées d'argent modestes au cours des quatre premiers mois, décevant les investisseurs qui s'attendaient à ce qu'il profite des difficultés de Credit Suisse.

Mais l'attention est restée focalisée sur les événements à Washington.

"La meilleure solution est d'obtenir un accord négocié qui relève la limite de la dette", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier. Il a toutefois ajouté que certains investisseurs considéraient les implications sur le marché "d'un ensemble de solutions moins dramatiques, qui peuvent être ou non entièrement légales, et qui pourraient être utilisées pour éviter un défaut de paiement réel".

Ces solutions pourraient inclure le recours au 14e amendement de la constitution américaine, qui stipule que la dette publique des États-Unis "ne doit pas être remise en question". "Cela déclencherait un procès inévitable, qui irait devant la Cour suprême pour résoudre la question une fois pour toutes", a déclaré M. Chaar.

En ce qui concerne les négociations proprement dites, "la reprise des négociations sur le plafond de la dette a fait naître quelques espoirs, malgré les risques distincts d'une politique de la corde raide et d'un rejet de la responsabilité sur les autres", a déclaré Vishnu Varathan, économiste chez Mizuho.

Cependant, "sans action réelle sur ce front, le discours hawkish de la Fed a (eu) une certaine influence sur les marchés", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une certaine pression sur les bons du Trésor américain a également apporté un soutien au dollar.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lundi que la question de savoir s'il voterait en faveur d'une nouvelle hausse ou d'une pause lors de la réunion du mois prochain était "serrée", et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'une nouvelle hausse de 50 points de base pourrait s'avérer nécessaire.

Ces commentaires ont incité les opérateurs à repousser les prévisions de réduction des taux américains de juillet à novembre ou décembre, ce qui a propulsé les rendements américains à dix ans et à deux ans à des niveaux inégalés depuis le mois de mars.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint 3,7550 % mardi, leur plus haut niveau depuis le 13 mars, tandis que les rendements à deux ans ont augmenté d'environ 7 points de base pour atteindre 4,4040 %, également leur plus haut niveau depuis le mois de mars.

Le dollar américain a suivi le mouvement et a atteint un plus haut de six mois à 138,88 yens lors de la session asiatique.

"La réticence persistante (de la Banque du Japon) à resserrer davantage sa politique monétaire à court terme, combinée à un récent ajustement à la hausse des taux américains, a déclenché un nouvel élan haussier pour (le dollar par rapport au yen)", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises chez MUFG, dans une note à ses clients publiée dans la matinée.

Le dollar s'est également raffermi par rapport à la plupart des autres devises et s'est échangé à 1,0773 dollar pour un euro.

Les prix du pétrole ont été agités. Les contrats à terme sur le pétrole Brent sont restés stables à 76,05 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate était à 72,14 dollars le baril, en baisse également.

L'or au comptant a baissé de 0,7 % à 1 955,2 dollars l'once, les rendements plus élevés ayant pénalisé la demande pour le métal précédent à faible rendement.