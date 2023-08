Les plus grandes banques australiennes sont susceptibles d'annoncer une réduction de leurs marges bénéficiaires au cours du trimestre de juin, alors que le rythme sans précédent des hausses de taux d'intérêt visant à freiner l'inflation commence à peser sur l'économie, tandis que les investisseurs surveilleront les signes d'une augmentation des créances irrécouvrables.

La Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank, la Westpac et l'ANZ Group, qui ont bénéficié au cours de l'année écoulée d'un resserrement des politiques, sont désormais confrontées à des vents contraires liés à la hausse des coûts et du chômage, ce qui pourrait se traduire par une diminution des nouveaux prêts et une augmentation des créances irrécouvrables.

La semaine dernière, la Reserve Bank of Australia a maintenu ses taux à 4,1 % pour le deuxième mois consécutif, après les avoir augmentés de 400 points de base depuis mai dernier, dans le cadre de la campagne de resserrement la plus agressive de l'histoire moderne du pays.

Les analystes de Macquarie ont déclaré : "Ce que nous surveillons le plus, c'est tout signe d'augmentation des taux de créances douteuses et irrécouvrables".

Les banques du pays ont été confrontées à des vents contraires en raison de la concurrence des prêts hypothécaires sur le marché, qui s'est récemment atténuée, ce qui suggère que le risque pour les bénéfices a diminué, a ajouté Macquarie.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré dans une note que même si la concurrence s'est atténuée depuis le mois de mars, les banques devraient enregistrer une baisse de leur marge à un chiffre au cours du trimestre de juin.

CBA, le plus grand prêteur du pays, annoncera ses résultats annuels mercredi, et devrait annoncer une augmentation de 18 % de son revenu net d'intérêts à 23 milliards de dollars australiens (15,10 milliards de dollars) et une augmentation de 5,5 % de son bénéfice en espèces à 10,12 milliards de dollars australiens, d'après Morgan Stanley.

Les analystes de Citi s'attendent à ce que le bénéfice en espèces augmente de 3,5 % pour atteindre 9,93 milliards de dollars australiens, tandis que l'estimation du consensus de Visible Alpha s'élève à 10,11 milliards de dollars australiens.

"CBA pourrait voir un ralentissement de la croissance des bénéfices au second semestre après une performance record au premier semestre, mais les résultats de l'année entière pourraient rester solides", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

"La plupart des banques pourraient maintenir leurs rachats d'actions et augmenter leurs dividendes, car leurs ratios de fonds propres sont encore sains.

NAB, Westpac et ANZ informeront le marché de leurs rapports du troisième trimestre dans le courant du mois. Les analystes de Morgan Stanley s'attendent à ce que les marges diminuent au cours des exercices 2024 et 2025.

Les actions de CBA ont baissé de 0,7 % cette année. Les actions de la NAB et de la WBC sont en baisse de 7 % et de 6,5 %, respectivement, tandis que celles de l'ANZ ont gagné 6,9 %. L'indice bancaire le plus important, le S&P/ASX 200 Financials, a gagné 0,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture.

(1 $ = 1,5230 dollar australien)