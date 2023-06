La construction de maisons individuelles aux États-Unis a atteint en mai son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et les permis délivrés pour de futures constructions ont également augmenté, ce qui suggère que le marché du logement pourrait être en train de se redresser après avoir été mis à mal par les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les mises en chantier de logements individuels, qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont augmenté de 21,7 % pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,631 million d'unités le mois dernier, contre 1,34 million en avril, chiffre révisé à la baisse, a indiqué le département du commerce mardi.

Le taux de mai est le plus élevé depuis avril 2022, qui avait été le plus élevé depuis 2006.

Le marché du logement a été le plus touché par la campagne de resserrement de la politique monétaire de la Fed, la plus rapide depuis les années 1980, mais des données récentes suggèrent que le pire est peut-être passé.

Une enquête réalisée lundi a montré que l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo a dépassé en juin le point médian de 50 pour la première fois depuis juillet 2022, la pénurie de logements anciens ayant favorisé la construction de nouveaux logements. L'indice a rebondi de 77 % depuis décembre.

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a quelque peu baissé par rapport au sommet de plus de 7 % atteint en novembre dernier. Il s'élevait en moyenne à 6,77 % au cours de la dernière semaine, selon les données de la Mortgage Bankers Association. Mais le resserrement des conditions de crédit pourrait rendre plus difficile l'accès des constructeurs au financement de nouveaux projets.

Après avoir relevé ses taux de 5 points de pourcentage depuis mars 2022, la Fed a fait une pause ce mois-ci pour évaluer les effets des mesures qu'elle a prises jusqu'à présent, même si les hausses de taux devraient reprendre le mois prochain en raison d'une inflation encore trop élevée. (Reportage de Dan Burns ; Rédaction de Conor Humphries)