(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, les marchés se rendant compte que les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps, suite aux propos optimistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi.

"Tout espoir persistant d'une réduction des taux cette année semble avoir disparu à la suite de la réunion [de la Fed] de juin. On s'attend désormais à un taux terminal plus élevé, deux autres hausses étant désormais considérées comme probables d'ici la fin de l'année", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 10,67 points, soit 0,1 %, à 7 592,07. L'indice FTSE 250 était en légère hausse, de 3,93 points, à 19 179,43. L'AIM All-Share a perdu 2,52 points, soit 0,3 %, à 791,67.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,3 % à 757,16, le Cboe UK 250 est resté stable à 16 702,29 et le Cboe Small Companies a baissé de 0,2 % à 13 271,00.

La Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt américains inchangés mercredi, comme prévu, bien que la banque centrale ait laissé la porte ouverte à des hausses lors des réunions politiques à venir en 2023.

La Fed a laissé la fourchette des taux des fonds fédéraux inchangée entre 5,00 % et 5,25 %.

S'adressant aux journalistes après la décision, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que presque tous les participants au comité considéraient comme "appropriées" quelques hausses supplémentaires cette année.

"Nous avons relevé notre taux d'intérêt directeur de 5 points de pourcentage et nous avons continué à décrocher nos titres à un rythme soutenu. Nous avons parcouru beaucoup de chemin et les effets de notre resserrement doivent encore se faire sentir", a-t-il déclaré.

Susannah Streeter, responsable des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown, a noté que les marchés s'attendaient à ce que les décideurs de la Fed maintiennent les taux, mais a déclaré que le ton plus sévère était "quelque peu surprenant".

"La vision plus sévère de la situation à laquelle est confrontée la Fed est susceptible d'accroître les paris selon lesquels la Banque d'Angleterre augmentera ses taux non seulement la semaine prochaine, mais aussi à plusieurs reprises avant la fin de l'année. L'inflation reste l'ogre qui domine le sentiment des investisseurs, et il est peu probable que cela change tant que le taux d'augmentation des prix ne diminuera pas beaucoup plus rapidement", a ajouté M. Streeter.

La Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi prochain.

Wall street a terminé largement en hausse mercredi après la décision et les commentaires de Powell. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,7 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,2 %.

La décision hawkish a soutenu le dollar, qui s'est raffermi jeudi matin à Londres.

La livre était cotée à 1,2647 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2694 USD à la clôture mercredi. L'euro s'établit à 1,0810 dollar, en baisse par rapport à 1,0850 dollar.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 141,38 yens, en forte hausse par rapport aux 139,37 yens de mercredi.

Avec la décision de la Fed, l'attention du marché se déplace vers la Banque centrale européenne, qui annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi à 1315 BST. Une conférence de presse avec Christine Lagarde, présidente de la BCE, suivra une demi-heure plus tard.

Contrairement à la banque centrale américaine, une nouvelle hausse de 25 points de base de la BCE est considérée comme acquise par les marchés. Le taux de base de la zone euro est actuellement de 3,75 %.

"En supposant que la hausse d'aujourd'hui soit conforme aux attentes, les marchés se concentreront sur les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt en juillet et peut-être au-delà. En particulier, on observera si les commentaires de Lagarde lors de la conférence de presse d'après réunion semblent aussi optimistes qu'en temps utile ou s'ils sont tempérés par les récentes données plus faibles que prévu. Les indications précédentes ont suggéré que la hausse de juin ne sera probablement pas la dernière, et les marchés évaluent en partie une autre hausse de 25 points de base en juillet", ont commenté les analystes de la Lloyds Bank.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 % et le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2 %.

À Londres, Informa a été la meilleure performance des valeurs sûres dans les échanges matinaux, en hausse de 3,7 %.

La société d'édition et d'événementiel a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce aux bons résultats enregistrés par toutes ses activités au cours des cinq premiers mois de l'année.

Informa a déclaré que le chiffre d'affaires sous-jacent a augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance constante des marchés universitaires et des marchés interentreprises.

Grâce à cette force sous-jacente, Informa a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année de 7 %, soit entre 2,95 milliards et 3,05 milliards de livres sterling. Elle a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté de 10 %, soit entre 750 et 790 millions de livres sterling.

Halma a perdu 4,7 %, ce qui en fait la plus mauvaise performance du FTSE 100 ce jeudi matin.

Le fabricant d'équipements de sécurité a enregistré un bénéfice avant impôts de 291,5 millions de livres sterling, en forte baisse par rapport aux 304,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

Halma a déclaré que la baisse de la rentabilité reflétait la non-récurrence d'un gain de 34,0 millions de livres sterling sur une cession l'année précédente. Si l'on exclut cette plus-value, le bénéfice avant impôt a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente.

Marc Ronchetti, directeur général, a ajouté : "Nous avons bien entamé le nouvel exercice financier. Nous disposons d'un carnet de commandes bien rempli, et les prises de commandes depuis le début de l'année sont globalement en ligne avec le chiffre d'affaires et supérieures à celles de la période comparable de l'année dernière. Sur la base des conditions actuelles du marché, nous prévoyons une bonne croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant pour l'année à venir, ainsi qu'une augmentation de la rentabilité des ventes à environ 20 %".

Dans le FTSE 250, Asos a fait un bond de 14 %.

Le détaillant de mode en ligne a déclaré avoir renoué avec la rentabilité grâce à son bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 'P3' au cours du trimestre clos le 31 mai, malgré une baisse du chiffre d'affaires.

L'Ebit ajusté P3 s'est amélioré de plus de 20 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente, ce qui place le détaillant de mode en ligne sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions d'Ebit ajusté de 40 millions à 60 millions de livres sterling pour le second semestre de son exercice financier.

Asos devrait être rétrogradé du FTSE 250 lundi prochain.

Ailleurs à Londres, les actions de Fuller, Smith & Turner ont augmenté de 1,7%.

La chaîne britannique de pubs et d'hôtels a annoncé une baisse de 10 % de son bénéfice annuel, mais une hausse de 33 % de son chiffre d'affaires, son activité s'étant améliorée grâce à l'impact des résections liées à Covid sur le commerce.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 10,3 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 11,5 millions de livres sterling de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 253,8 millions de livres sterling à 336,6 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Simon Emeny s'est déclaré "plus optimiste" qu'il ne l'a été avant la pandémie.

"Bien que l'environnement inflationniste bien documenté ait été un défi, il y a des signes positifs à l'horizon. En outre, nous espérons toujours une résolution des grèves de trains en cours pour nous permettre de bénéficier davantage du nombre croissant d'employés de bureau et de touristes internationaux qui reviennent dans la capitale", a-t-il déclaré.

À Tokyo, jeudi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,1 %.

Vendredi, la Banque du Japon annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt. La banque centrale devrait maintenir inchangée sa politique monétaire ultra-libre.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a terminé en hausse de 2,0 %.

La banque centrale chinoise a réduit son taux d'intérêt directeur et injecté 33 milliards de dollars sur les marchés financiers jeudi, alors que les données montrent que la deuxième économie mondiale est en perte de vitesse.

Le taux de facilité de prêt à moyen terme - le taux d'intérêt pour les prêts à un an aux institutions financières - a été abaissé de 10 points de base à 2,65%, a déclaré la Banque populaire de Chine dans un communiqué.

La PBOC a déclaré qu'elle proposait 33 milliards de dollars de fonds aux banques par le biais de la facilité de prêt à moyen terme, "pour maintenir une liquidité raisonnable et suffisante dans le système bancaire".

La banque avait également annoncé une baisse surprise du taux d'intérêt à court terme en début de semaine, ce qui, selon les analystes, reflétait l'inquiétude croissante des décideurs politiques chinois quant à l'état de l'économie.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 73,31 USD le baril à Londres ce jeudi, en baisse par rapport aux 74,27 USD de mercredi. L'or était coté à 1 933,22 USD l'once, en forte baisse par rapport aux 1 957,97 USD.

Encore à venir dans le calendrier économique de jeudi, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis est publié à 1330 BST, ainsi que les données sur les ventes au détail aux États-Unis.

