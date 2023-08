Les actions européennes se sont redressées après avoir atteint leur plus bas niveau en six semaines et les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans lundi, alors que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Les échanges à Wall Street ont été mitigés, le Dow Jones Industrial et le S&P 500 abandonnant leurs gains antérieurs, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a progressé grâce à l'optimisme des bénéfices.

Les contrats à terme sur le pétrole, référence mondiale, ont chuté après avoir augmenté de 1 dollar le baril, sous la pression de hausses potentielles des taux d'intérêt et de l'incertitude concernant la demande chinoise.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 121,76 points, soit 0,36%, à 34 377,24, le S&P a gagné 9,62 points, soit 0,22%, à 4 379,33 et le Nasdaq a gagné 127,27 points, soit 0,96%, à 13 418,46 à 13:18 p.m. ET (1718 GMT).

L'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en hausse, après avoir augmenté jusqu'à 0,9% intraday, se remettant du plus bas de six semaines de vendredi. Les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière ont progressé, suivant la hausse des prix du pétrole brut et des métaux.

Le DAX allemand a augmenté de 0,2 %, même si les données officielles ont montré une baisse plus importante que prévu des prix à la production en Allemagne en juillet.

Adyen a chuté de 8,6 % après que deux maisons de courtage ont dégradé l'action de la société néerlandaise de paiements numériques après que la société ait manqué les attentes semestrielles le 17 août.

Les résultats de la société Nvidia, spécialiste de l'intelligence artificielle, seront un autre test important pour les valorisations.

"Wall Street a du mal à décider quoi faire des actions", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA. "Tout le monde s'attend à un impact de la hausse des rendements, mais il semble que les entreprises technologiques aient résisté. Nvidia sera un élément clé".

Les rendements des obligations du Trésor américain à plus long terme ont augmenté, le rendement à 30 ans atteignant 4,468 %, son plus haut niveau depuis avril 2011. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Le rendement des obligations à 10 ans a atteint 4,35 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2007, avant que la faillite de Lehman Brothers, près d'un an plus tard, ne déclenche la grande crise financière.

"Les gens commencent à s'inquiéter de la chute (des obligations) et se tournent vers (le président de la Réserve fédérale Jerome) Powell et ce qu'il dira plus tard cette semaine à propos des taux maximums", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef de Principal Global Investors.

L'événement clé de la semaine est la conférence de la Fed à Jackson Hole, au cours de laquelle les marchés supposent que Powell notera le bond des rendements et la récente série de données économiques solides. L'indicateur de suivi du PIB de la Fed d'Atlanta s'élève à 5,8 % pour le trimestre en cours.

Une majorité d'analystes interrogés pensent que la Fed a fini de relever ses taux, tandis que les traders parient sur une probabilité de 40 % d'une dernière hausse de la Fed d'ici novembre.

LA BANQUE CENTRALE CHINOISE SURPREND

La déception a pesé sur les actions asiatiques.

La banque centrale chinoise a réduit son taux de prêt à un an de 10 points de base et a laissé inchangé son taux à cinq ans. Ce fut une surprise pour les analystes qui s'attendaient à des réductions de 15 points de base pour les deux, alors que la reprise dans la deuxième plus grande économie du monde s'est essoufflée en raison de l'aggravation de l'effondrement de l'immobilier, de la faiblesse des dépenses et de l'effondrement de la croissance du crédit.

"La petite injection de stimulus par la banque centrale chinoise dans l'économie en difficulté s'est avérée largement insuffisante compte tenu de l'ampleur des défis qui se posent dans tous les secteurs, mais elle a donné aux investisseurs l'espoir qu'il pourrait y avoir plus à venir", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les analystes ont déclaré que les inquiétudes concernant la pression à la baisse sur le yuan, qui a perdu près de 6 % par rapport au dollar cette année, limitent probablement l'ampleur et la portée des réductions de taux.

La monnaie unique européenne était en hausse de 0,2 % sur la journée à 1,0897 $, après avoir perdu 0,88 % en un mois, tandis que l'indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, était en baisse à 103,32.

Dans le secteur des matières premières, le prix de l'or au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1 892,00 dollars l'once.

Le Brent a baissé de 0,25% à 84,59 dollars, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 0,11% à 81,34 dollars le baril.