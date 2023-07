(Alliance News) - Les actions européennes ont subi une forte baisse jeudi, les marchés obligataires prenant le devant de la scène avec des rendements plus élevés en raison des attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le dernier compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale américaine était manifestement optimiste, ce qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor. Les rendements des gilts se sont également tendus, les investisseurs anticipant une hausse du taux d'intérêt de référence au Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 a perdu 161,60 points, soit 2,2 %, pour atteindre 7 280,50 points. Il s'agit de la plus forte baisse journalière du FTSE 100 depuis la fin du mois de mars.

Le FTSE 250 a terminé en baisse de 476,87 points, soit 2,6%, à 17 916,46, et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 11,51 points, soit 1,5%, à 740,86.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 2,3% à 725,49, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 2,2% à 15 743,73, et le Cboe Small Companies a baissé de 1,1% à 13 555,51.

En Europe, le CAC 40 a chuté de 3,1 % à Paris et le DAX 40 a plongé de 2,6 % à Francfort.

"Les craintes d'une hausse des taux et d'un ralentissement de la croissance ont conduit le FTSE 100 à sa pire journée depuis la grande liquidation de mars, ainsi qu'à ses niveaux les plus bas depuis cette date, et à un effondrement du FTSE 250, la faiblesse se manifestant sur le reste des marchés européens, après que les minutes de la Fed d'hier soir ont montré que la décision de suspendre les hausses de taux n'était pas la décision tranchée et sèche que beaucoup pensaient qu'elle était", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"La volonté manifeste de nombreux membres du FOMC d'en faire beaucoup plus sur les taux, et les orientations clairement hawkish ont effrayé les marchés et, avec le rapport exceptionnel d'aujourd'hui sur les emplois ADP, ont cimenté l'idée que les responsables de la Fed sont très sérieux au sujet de la réalisation de leur objectif d'inflation et la résilience du marché du travail ne fera que renforcer ce point de vue, car il donnera au FOMC plus de latitude pour être plus agressif en ce qui concerne les taux".

Les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils prévoyaient de reprendre les hausses de taux d'intérêt, estimant qu'un resserrement supplémentaire était nécessaire pour maîtriser l'inflation dans la plus grande économie du monde.

"Presque tous les participants ont noté que, dans leurs projections économiques, ils estimaient que des augmentations supplémentaires du taux cible des fonds fédéraux en 2023 seraient appropriées", selon les minutes de la réunion de juin du Comité fédéral de l'open market (FOMC).

De plus, un membre du comité de fixation des taux de la Fed a déclaré jeudi qu'il était favorable à un resserrement monétaire supplémentaire.

"À ce stade, il est important que le FOMC donne suite au signal que nous avons envoyé en juin", a déclaré Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, lors d'une conférence à New York.

"Pour avoir confiance dans le fait que l'inflation reviendra à l'objectif dans un délai approprié, nous avons besoin de voir plus qu'un rééquilibrage continu et très modeste", a-t-elle ajouté.

Toutefois, elle a précisé que son soutien à la prévision de deux hausses supplémentaires du FOMC dépendait de l'absence "d'événements inattendus significatifs".

Mme Logan s'est exprimée le jour où les chiffres de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que l'emploi dans le secteur privé américain avait augmenté de près d'un demi-million d'emplois.

L'emploi a augmenté de 497 000 en juin, contre 278 000 en mai.

Les données d'ADP préfigurent le rapport officiel sur l'emploi de vendredi. On s'attend à ce que les chiffres montrent que la croissance de l'emploi a ralenti à 225 000 le mois dernier, contre 339 000 en mai.

Les données sur les emplois non agricoles sont publiées vendredi à 13h30 BST. Ailleurs, le calendrier économique comprend les données de la production industrielle allemande et le dernier indice des prix de l'immobilier britannique Halifax à 0700 BST. Les données sur le produit intérieur brut irlandais sont publiées à 1100 BST.

La livre était cotée à 1,2690 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport à 1,2718 USD à la clôture de mercredi. L'euro s'est établi à 1,0858 USD, en baisse par rapport à 1,0876 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 144,23 yens, en baisse par rapport à 144,53 yens.

Les données américaines ont été publiées dans un contexte de hausse des rendements du Trésor, ce qui a réduit l'appétit des marchés boursiers. Le rendement du 10 ans américain a dépassé les 4,07% au moment de la clôture des actions européennes, contre environ 3,96% mercredi dernier.

À l'inverse, les actions new-yorkaises ont connu des difficultés. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,4 %, le S&P 500 a perdu 1,3 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a plongé de 1,5 %.

L'or était coté à 1 909,01 USD l'once jeudi en fin de journée, souffrant également de l'élargissement des rendements, en baisse par rapport aux 1 924,40 USD de mercredi. Les prix du pétrole ont également chuté. Le baril de Brent était coté à 75,23 USD, en baisse par rapport à 76,54 USD.

Le marché obligataire américain n'était pas le seul à faire l'objet d'une attention particulière. Les coûts d'emprunt du gouvernement britannique ont augmenté jeudi, les rendements obligataires atteignant des sommets en 15 ans sur les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la banque centrale pour lutter contre l'inflation.

Le rendement des obligations à cinq ans est passé à 4,95 %, atteignant un niveau inégalé depuis la crise financière mondiale de juillet 2008.

Le rendement des obligations à 10 ans a atteint un niveau similaire, à 4,69 %.

Ces deux sommets sont supérieurs aux niveaux atteints à la fin de l'année dernière, pendant la période de turbulences économiques au Royaume-Uni qui a mis fin au bref mandat de Liz Truss en tant que premier ministre.

Les marchés ont renforcé leurs attentes concernant de nouvelles hausses de taux de la Banque d'Angleterre. La banque centrale devrait désormais porter son principal taux d'intérêt débiteur à un niveau record de 6,5 % en mars, dans le cadre de ses efforts pour freiner une inflation obstinément élevée. Les prévisions antérieures tablaient sur un taux maximal de 6,25 %.

Alors que les attentes de resserrement de la Banque d'Angleterre se sont accrues, les actions de ceux qui sont exposés au marché hypothécaire britannique ont été mises à mal. Le constructeur de maisons Persimmon a chuté de 4,4 % et le prêteur NatWest de 2,4 %. La douleur a également été ressentie par ceux dont le succès dépend de la résistance des consommateurs.

Le détaillant d'articles d'athlétisme JD Sports a chuté de 4,6 %, l'entreprise de mode rapide Asos a perdu 7,4 % et le groupe Restaurant, propriétaire de Wagamama, a reculé de 5,9 %.

Currys a chuté de 10 %. Le détaillant en électronique a fait état d'une "année très mitigée" et n'a pas versé de dividende final.

Au cours de l'exercice clos le 29 avril, son bénéfice annuel ajusté avant impôts s'est situé dans le haut de la fourchette des prévisions, mais sur une base statutaire, il est passé d'un bénéfice de 126 millions de livres sterling à une perte avant impôts de 450 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a baissé de 6,2 %, passant de 10,14 milliards de livres sterling à 9,51 milliards de livres sterling.

Currys a déclaré qu'elle prévoyait de réduire ses dépenses d'investissement de 25 % et qu'elle s'attendait à des coûts exceptionnels nets d'environ 50 millions de livres sterling, en raison de coûts immobiliers supplémentaires et d'une restructuration. Les transactions réalisées en début d'année ont été conformes à ses attentes, a déclaré la société.

La journée a été désastreuse pour la plupart des grandes et moyennes capitalisations, mais plus bas dans l'échelle du London Stock Exchange, Hunting a fait un bond de 22 %.

La société de services énergétiques a déclaré que ses activités au cours du premier semestre de l'année avaient dépassé les attentes, principalement grâce à la vigueur des marchés internationaux.

En conséquence, la société a déclaré que le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation devraient dépasser les objectifs qu'elle s'était fixés au début de l'année.

Hunting a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, qui devraient se situer entre 96 et 100 millions de dollars, et s'attendre à 48 à 50 millions de dollars au cours du premier semestre.

Le journal local de vendredi présente un communiqué de presse du constructeur de maisons et investisseur foncier MJ Gleeson.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.