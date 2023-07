Les rendements des obligations du Trésor américain vont globalement baisser au cours de l'année à venir, car la Réserve fédérale devrait bientôt mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt, selon les stratèges des marchés de taux interrogés par Reuters, qui prévoient également une courbe des rendements plus pentue dans l'année à venir.

Depuis son plus bas niveau du 24 mars, le rendement du bon du Trésor américain à deux ans a augmenté de plus de 150 points de base, atteignant la semaine dernière 5,12 %, son plus haut niveau depuis seize ans, alors que le resserrement du marché de l'emploi et la persistance d'une inflation faible suggèrent que de nouvelles hausses de taux sont nécessaires.

Mais le rendement a depuis baissé d'environ 25 points de base, car l'économie américaine a créé le moins d'emplois depuis environ deux ans et demi et les marchés ont interprété les récentes déclarations des responsables de la Fed comme indiquant que le cycle de hausse approchait de sa fin.

Cette récente baisse des rendements se poursuivra au cours de l'année à venir, selon un sondage Reuters réalisé du 5 au 12 juillet auprès de 75 stratèges obligataires.

"Les données économiques actuelles reflètent une bonne dynamique. Cela va se dissiper au cours des deux prochains mois", a déclaré Thomas Simons, économiste principal des marchés monétaires chez Jefferies, qui s'attend à une baisse généralisée des rendements au cours des prochains mois.

"Le marché évaluera la trajectoire assez agressive des baisses de taux à venir".

Les rendements des obligations américaines à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, baisseront d'environ 70 points de base d'ici la fin de l'année pour atteindre 4,15 %, selon le sondage.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans, actuellement de 3,95 %, tombera à 3,50 % dans six mois, comme le prévoyait le sondage du mois dernier.

Si cette prévision se réalise, l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans se réduira à 65 points de base d'ici à la fin de 2023, contre environ 90 points de base actuellement.

"La courbe devrait rester profondément inversée car la Fed menace de procéder à d'autres augmentations dans le courant de l'année. Nous prévoyons une accentuation progressive au quatrième trimestre et une accentuation plus marquée au premier trimestre 2024, lorsque nous prévoyons la première réduction", a noté Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities.

"Le ralentissement de l'inflation et les données sur le marché du travail devraient contribuer à accentuer la courbe."

Dans une divergence continue avec le point de vue de la Fed, les attentes du marché basées sur les contrats à terme sur les taux d'intérêt ne prévoient qu'une seule autre hausse de taux cette année, contre deux prévues par la Fed. La première baisse de taux est actuellement prévue pour mars 2024.

Cette situation a entraîné une baisse des rendements et une augmentation de la volatilité sur les marchés obligataires.

L'indice MOVE, l'indicateur de volatilité le plus suivi, a atteint la semaine dernière son plus haut niveau en cinq semaines et se situe actuellement à environ 50 % au-dessus de sa moyenne à long terme.

Par ailleurs, les prévisions d'inflation de la Fed sont considérées comme trop optimistes par de nombreuses personnes qui s'attendent à une diminution plus marquée des pressions sur les prix et à une baisse des rendements obligataires.

Même si l'on suppose un ralentissement des progrès en matière d'inflation, l'inflation mobile sur six mois (moyenne mobile sur 180 jours) sortira de sa fourchette au cours des deux prochains mois, annonçant la fin de l'"inflation collante" qui a accaparé les marchés au cours des deux dernières années", ont indiqué Guneet Dhingra et Allen Liu, stratèges obligataires chez Morgan Stanley.