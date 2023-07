Le sénateur républicain Rick Scott et la démocrate Elizabeth Warren ont demandé des informations sur les salaires de l'inspecteur général de la Réserve fédérale, le chien de garde de la banque centrale, dans le but de rendre cette fonction indépendante, selon une lettre consultée par Reuters mardi.

Le bureau de l'inspecteur général a déclaré qu'il examinait la lettre et s'est refusé à tout autre commentaire.

Les républicains et les démocrates du Congrès se sont engagés à renforcer la surveillance des organismes de réglementation bancaire à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank en mars.

La Fed est chargée de superviser - surveiller, inspecter et examiner - certaines institutions financières afin de s'assurer qu'elles respectent les règles et les réglementations, et que leurs opérations sont sûres et saines.

Certains membres du Congrès craignent que le rôle de l'inspecteur général de la Fed, Mark Bialek, ne soit pas suffisamment indépendant, car il rend compte directement au conseil d'administration de la Fed.

Selon les projets des sénateurs, l'inspecteur général serait nommé par le président des États-Unis et confirmé par le Sénat.

Dans leur lettre, les sénateurs s'inquiètent notamment du fait que la structure de rémunération de l'IG pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts potentiels. Son salaire est lié à la rémunération des fonctionnaires de la Fed sur lesquels il est chargé d'enquêter.

Parce que le salaire de l'inspecteur général de la Fed est en partie basé sur les primes gagnées par d'autres employés de la Fed, il existe une incitation financière structurelle pour que l'inspecteur général néglige ou minimise les actes répréhensibles commis par ces fonctionnaires de la Fed", ont écrit Warren et Scott dans une lettre à Bialek datée du 24 juillet, citant son précédent témoignage.

"Ces types de conflits sont la raison pour laquelle nous avons introduit une législation ...."

La lettre contenait cinq questions, notamment le salaire perçu par M. Bialek au cours des cinq dernières années civiles complètes, le pourcentage de son salaire basé sur la composante moyenne des primes de la formule de rémunération et la question de savoir s'il avait effectué des inspections en rapport avec les primes de la Fed au cours des cinq dernières années.

M. Bialek a fait l'objet de critiques de la part de Mme Warren et d'autres législateurs pour sa gestion du scandale des opérations sur titres qui a entraîné la démission de deux présidents de banques régionales de la Fed à l'automne 2021.

Lors d'une audition en mai 2023, Mme Warren lui a reproché de ne pas avoir produit de rapport sur une affaire qui a entaché la réputation de la Fed lorsqu'elle a été signalée il y a près de deux ans.

M. Bialek a défendu l'indépendance de son agence et sa capacité à mener des enquêtes.

"Aucun président du conseil d'administration n'a résisté ou ne s'est opposé à notre travail de surveillance depuis que je suis l'IG", a-t-il déclaré à l'époque. (Reportage de David Morgan et Costas Pitas ; édition de Paul Thomasch, Stephen Coates et Richard Chang)