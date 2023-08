Les rendements des obligations du Trésor américain diminueront au cours des prochains mois, malgré les signes évidents que la Réserve fédérale est réticente à envisager des baisses de taux dans un avenir proche, selon les stratèges obligataires interrogés par Reuters, qui ont déclaré que le rendement à 10 ans ne reviendrait pas à son sommet du cycle.

Bien que les rendements aient pour la plupart déjoué les pronostics au cours des derniers mois et qu'ils aient augmenté en raison d'une économie encore solide et d'une Fed qui se concentre sur l'inflation, les stratèges obligataires, pour la plupart des sociétés de vente, se sont accrochés à leurs prévisions de baisse.

La prévision médiane pour le rendement des bons du Trésor à 10 ans était de 3,60 % dans six mois, une légère amélioration par rapport aux 3,50 % de l'enquête de juillet, et par rapport aux 4,03 % de mercredi et au sommet du cycle de 4,34 % en octobre dernier, selon l'enquête du 3 au 9 août auprès de 41 stratèges.

Mais certains analystes montrent des signes d'hésitation face à des baisses importantes. Le rendement du billet à 10 ans est encore bien inférieur à son équivalent à 2 ans, ce qui est généralement un signe de récession imminente à un moment où la plupart des discussions sur les marchés portent sur la manière dont la Fed doit éviter une récession.

"Nous voyons maintenant une marge de manœuvre plus limitée pour la baisse des rendements au cours des prochains trimestres", a déclaré Phoebe White, stratège en matière de taux américains chez J.P. Morgan. Elle a revu à la hausse ses prévisions de rendement à 10 ans pour la fin de l'année, les faisant passer de 3,50 % à 3,85 %.

"Une trajectoire de croissance plus forte l'année prochaine que ce que nous avions prévu précédemment devrait permettre à la Fed de rester en attente plus longtemps, et nous ne prévoyons plus que 25 points de base d'assouplissement par trimestre à partir du troisième trimestre 2024", a-t-elle déclaré.

Mais une majorité écrasante de 81 % des répondants à une question supplémentaire, 29 sur 36, ont déclaré que le rendement à 10 ans ne reviendrait pas à son sommet d'octobre 2022 de 4,34 % à un moment quelconque de ce cycle. Les sept autres ont répondu par l'affirmative, la plupart s'attendant à ce que cela se produise cette année.

Un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu pour le mois de juillet aux États-Unis, attendu jeudi, pourrait renforcer les attentes d'une politique plus ferme de la part de la Fed et faire grimper davantage les rendements obligataires. Les prix ont augmenté de 3,3 % par rapport à l'année précédente le mois dernier, contre 3,0 % en juin, selon un sondage Reuters distinct.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt tablent désormais sur une première baisse des taux de la Fed en mai 2024, au lieu de mars il y a quelques semaines.

"Le marché prévoit actuellement six baisses de taux l'année prochaine. Je ne vois pas cela, car je ne pense pas que l'inflation redescendra à 2 %, ce qui empêcherait la Fed de réduire ses taux de manière trop agressive", a déclaré Zhiwei Ren, gestionnaire de portefeuille chez Penn Mutual Asset Management.

"Il était assez facile de faire passer l'inflation de 8 % à 3 %, mais il sera très difficile de la faire descendre à 2 %, compte tenu de la vigueur du marché du travail", a-t-il ajouté.

Selon le sondage, le rendement de l'obligation à deux ans, sensible aux taux d'intérêt, aura baissé de plus de 40 points de base pour s'établir à 4,33 % dans six mois.

Si cette baisse se concrétise, l'inversion de la courbe de rendement - l'écart entre les rendements des obligations à 2 ans et à 10 ans - sera ramenée à environ 30 points de base dans un an, contre environ 75 points de base actuellement.

Ce point de vue est conforme à celui des opérateurs obligataires qui parient sur un retour à une forme plus normale des courbes de rendement, dans l'espoir que le ralentissement des économies oblige les banques centrales à réduire les taux d'intérêt.

"Au fur et à mesure que nous avançons et que la Fed passe d'un objectif unique de lutte contre l'inflation à un objectif d'attente, il est probable que nous obtenions une configuration plus raide de la courbe de rendement", a déclaré Robert Tipp, stratégiste d'investissement en chef chez PGIM Fixed Income.

"Si nos prévisions sont correctes, nous assisterons en fait à un atterrissage en douceur... et ce sera une exception à la règle de l'inversion de la courbe."