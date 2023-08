Les supermarchés australiens devraient enregistrer des bénéfices annuels plus élevés grâce à une inflation élevée depuis des décennies qui a soutenu les prix des rayons, mais les perspectives sur le comportement des consommateurs avec l'augmentation des coûts d'emprunt et des dépenses seraient déterminantes, selon les analystes.

Les chaînes de supermarchés Woolworths Group et Coles Group devraient afficher des bénéfices annuels plus élevés, selon les estimations des analystes, car les consommateurs optent pour la consommation hors foyer et réduisent leurs dépenses dans un contexte de hausse du coût de la vie.

"Nos vérifications des circuits de distribution et notre étude sur les prix suggèrent que COL & WOW ont augmenté les prix en rayon de manière plus importante que les augmentations des prix de gros qu'ils acceptent. Nous pensons que cela se traduira par des marges brutes plus élevées", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

Coles et Woolworths vendent les deux tiers des produits alimentaires australiens en valeur monétaire et sont considérés comme des indicateurs du comportement des consommateurs.

"Alors que les grandes chaînes de supermarchés s'en sortent bien en cette période d'inflation élevée, les détaillants discrétionnaires trouvent la situation beaucoup plus difficile car les consommateurs sont forcés d'être plus sélectifs dans leurs dépenses", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

En Australie, les taux d'intérêt ont augmenté de 400 points de base depuis mai de l'année dernière et ont ajouté des centaines de dollars aux remboursements mensuels des prêts hypothécaires, ce qui a entraîné un ralentissement des dépenses de consommation.

Les ventes au détail dans le pays ont connu leur plus forte baisse de l'année en juin.

Pour le conglomérat de la distribution Wesfarmers, les analystes suggèrent que son grand magasin à bas prix Kmart continuera à bénéficier de la hausse de l'inflation, tandis que les ventes de la chaîne de quincaillerie Bunnings, qui a aidé l'entreprise à réaliser la plupart de ses bénéfices pendant des années, sont considérées comme en baisse.

Coles, qui présentera ses résultats annuels mardi, devrait afficher un bénéfice net après impôt (NPAT) de 1,11 milliard de dollars australiens, soit plus que les 1,05 milliard de dollars australiens de l'année dernière, selon les données de Refinitiv.

Le NPAT annuel de Woolworths devrait passer de 1,51 milliard de dollars australiens à 1,74 milliard de dollars australiens et celui de Wesfarmers de 2,35 milliards de dollars australiens à 2,47 milliards de dollars australiens l'année dernière.

Woolworths et Wesfarmers présentent leurs résultats annuels respectivement le 23 et le 25 août.

"Compte tenu du ralentissement de la consommation, la négociation pour le début de l'exercice 2024 est le principal domaine d'intérêt, même si le deuxième semestre de l'exercice 2023 a été meilleur que prévu", ont écrit les analystes d'UBS.

Ils ont ajouté que la hausse des coûts d'exploitation est un vent contraire pour les sociétés de vente au détail, mais l'accent sera mis sur la façon dont ces coûts sont gérés.