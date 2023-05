Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, a déclaré mardi que le fait de modifier les taux d'intérêt par "étapes plus petites et moins fréquentes" peut rendre moins probable que la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine provoque une instabilité financière.

"Des ajustements graduels de la politique monétaire peuvent être utiles", a déclaré Mme Logan lors d'une conférence économique de la Fed d'Atlanta.

Tout en ne commentant pas une prochaine décision de la Fed sur l'opportunité de relever les taux une 11e fois de suite, Logan a déclaré que "les conditions financières peuvent parfois se détériorer de manière non linéaire, causant des dommages à l'économie au sens large, mais le risque d'une réaction non linéaire peut être atténué en augmentant les taux d'intérêt par étapes plus petites et moins fréquentes."

Les remarques de M. Logan, qui introduisent un débat entre économistes sur la manière de resserrer la politique monétaire sans provoquer de tensions financières excessives, soulignent l'influence persistante des récentes faillites bancaires sur le débat politique de la Fed.

Les décideurs politiques ont exprimé leur soulagement face à la stabilisation rapide des sorties de dépôts du système bancaire après que la faillite de la Silicon Valley Bank, le 10 mars dernier, ait fait craindre de nouvelles ruées sur les banques.

Mais l'effondrement de la SVB et d'une poignée d'autres banques régionales a également rendu les responsables politiques plus prudents après avoir relevé le taux directeur de 5 points de pourcentage en un peu plus d'un an, soit le rythme le plus rapide depuis les années 1980.

M. Logan a déclaré qu'il était possible d'actionner les leviers de la politique monétaire de manière à protéger la stabilité financière.

"Le caractère restrictif de la politique monétaire découle de l'ensemble de la stratégie : la vitesse à laquelle les taux augmentent, le niveau qu'ils atteignent, le temps passé à ce niveau et les facteurs qui déterminent les hausses ou les baisses ultérieures", a déclaré M. Logan.

Bien que la Fed ait réduit ses augmentations de taux à un quart de point après avoir augmenté ses taux de trois quarts de point en temps utile au cours de l'année écoulée, les responsables continuent de se demander si les taux sont allés aussi haut que nécessaire pour freiner l'inflation, et ils continueront de discuter de la durée pendant laquelle les taux doivent rester élevés.

"Il est concevable que ces leviers soient organisés de manière à maintenir le caractère restrictif de la politique tout en réduisant les effets secondaires sur la stabilité financière", a déclaré M. Logan.