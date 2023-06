Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. Si la Réserve fédérale ne relève pas ses taux d'intérêt ce mois-ci, c'est probablement parce qu'elle est aussi confuse que tout le monde quant à la santé de l'économie américaine à l'aube du mois de juin.

Comme un patient atteint d'un virus, les données entrantes semblent souffler le chaud et le froid en même temps.

Alors que la crise du plafond de la dette a finalement été évitée, la Chambre des représentants ayant facilement adopté dans la nuit un accord qui repousse la limite jusqu'en 2025 et le Sénat devant faire de même d'ici vendredi, l'état de l'emploi aux États-Unis et les sondages sur l'activité des usines ont été beaucoup moins clairs.

Les chiffres du secteur privé et de l'ensemble du pays concernant la croissance de la masse salariale pour le mois de mai sont attendus plus tard dans la journée et vendredi. Mais une nouvelle augmentation des postes vacants aux États-Unis en avril a montré que le marché du travail se resserrait à nouveau - même une enquête manufacturière de Chicago s'est alarmée d'une forte contraction de l'activité des usines le mois dernier.

Pour ajouter à la confusion qui règne à l'étranger, un rapport officiel sur la détérioration de l'activité manufacturière en Chine en mai a été contredit par une enquête équivalente du secteur privé publiée jeudi.

Cependant, apparemment préoccupée par le fait qu'une inflation toujours supérieure à l'objectif fixé s'enracine dans les accords salariaux, la Fed concentrera probablement ses délibérations sur les taux d'intérêt sur l'état de santé de l'emploi et sur le taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas.

Le "Livre beige" de la banque centrale sur les conditions économiques a déclaré mercredi que le marché du travail "continuait d'être fort" en mai "avec des contacts signalant des difficultés à trouver des travailleurs dans un large éventail de niveaux de compétences et d'industries".

Mais alors que les faucons de la Fed ont réussi à convaincre les marchés financiers que d'autres hausses de taux sont encore à venir, le gouverneur de la Fed et candidat à la vice-présidence, Philip Jefferson, a laissé entendre qu'il n'y aurait peut-être pas de hausse supplémentaire ce mois-ci.

Il en résulte un marché hésitant, les contrats à terme estimant désormais à 65 % les chances d'une nouvelle hausse d'un quart de point le 14 juin, même si le prix d'une hausse est presque entièrement fixé à la fin du mois de juillet.

Les grands investisseurs ont tendance à partager cet avis, de plus en plus nombreux à douter de l'imminence d'une récession significative.

Le patron de BlackRock, Larry Fink, a déclaré mercredi que l'inflation restait élevée et que la Fed pourrait être amenée à faire davantage.

"L'économie est plus résistante que le marché ne le pense", a-t-il déclaré. "Je ne vois pas de preuve que nous allons avoir un atterrissage brutal.

Les rendements des obligations du Trésor américain sont remontés jeudi après le vote sur le plafond de la dette dans la nuit et en dépit d'un tableau économique mitigé. Mais les contrats à terme de Wall street et les marchés boursiers européens étaient en hausse avant l'ouverture des marchés américains.

Le dollar est resté stable, bien qu'il ait atteint un nouveau sommet pour l'année face au yuan chinois.

Par ailleurs, le président du Conseil de stabilité financière du G20, Klaas Knot, a déclaré que les réglementations bancaires et la manière dont leurs réserves de liquidités sont calculées devraient être révisées à la suite des récentes turbulences dans le secteur.

Dans l'actualité des entreprises, les actions de Salesforce ont chuté de 5 % dans la nuit après que la société basée à San Francisco ait affiché son rythme de croissance le plus lent en 13 ans, les entreprises ayant réduit leurs dépenses en matière de logiciels basés sur l'informatique dématérialisée dans une économie incertaine.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de jeudi : * Rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage, enquêtes de mai sur l'industrie manufacturière aux Etats-Unis, révision de la productivité et des coûts unitaires de main-d'œuvre au 1er trimestre * Procès-verbal de la réunion de la Banque centrale européenne * Discours du président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker * Résultats des entreprises aux Etats-Unis : Broadcom, Dollar General, Hormel Foods, Cooper Companies, Zscaler, Lululemon