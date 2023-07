Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

La tempête de la semaine dernière sur le marché obligataire s'est quelque peu calmée lundi, mais l'horizon des taux d'intérêt dépend maintenant fortement des preuves d'une désinflation accrue, étant donné que l'activité économique et le marché de l'emploi se maintiennent si bien.

Alors que le rapport de mercredi sur les prix à la consommation aux États-Unis devrait montrer une baisse de près d'un point de pourcentage de l'inflation globale à seulement 3,1 % le mois dernier, la Chine s'est jointe lundi au chœur de la désinflation - et peut-être plus qu'elle ne le voudrait, car la déflation est désormais un véritable problème dans ce pays.

Les prix à la production dans la deuxième économie mondiale ont chuté en juin à leur rythme annuel le plus rapide depuis plus de sept ans et il n'y a pas eu d'inflation annuelle des prix à la consommation du tout - un avertissement déflationniste qui appelle à des mesures de relance qui ne se sont pas encore manifestées.

Si cette situation est préoccupante pour la Chine, elle devrait contribuer à apaiser les craintes inflationnistes ailleurs dans le monde.

Bien que le rapport sur l'emploi américain de juin publié vendredi ait montré que la hausse mensuelle de la masse salariale était la plus faible depuis deux ans et demi, la création de 200 000 emplois, toujours soutenue, a permis au taux de chômage de retomber à 3,6 % et à la croissance annuelle des salaires de remonter à 4,4 %.

Bien que ces données aient atténué les effets de la hausse des emplois dans le secteur privé la veille, elles ont laissé un marché obligataire meurtri qui se méfie toujours des nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et qui prie pour que la désinflation reste maîtrisée après une nouvelle hausse dans le courant du mois.

Bien que la volatilité des obligations du Trésor ait reculé par rapport à ses plus hauts niveaux de six semaines vendredi, sa hausse hebdomadaire a été la plus importante depuis les fluctuations sauvages liées au stress bancaire en mars.

Bien qu'une nouvelle hausse d'un quart de point de la Fed soit désormais prévue pour la réunion du 26 juillet, les marchés à terme ont revu à la baisse leurs attentes concernant une nouvelle hausse d'ici novembre et estiment désormais qu'il y a moins d'une chance sur deux que la Fed procède à une deuxième hausse cette année.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans sont repassés sous la barre des 5 % vendredi et y sont restés jusqu'à aujourd'hui. Les rendements à dix ans se sont toutefois maintenus au-dessus de 4 %, et la courbe des rendements à 2-10 ans s'est pentifiée pour atteindre son niveau d'inversion le plus bas depuis près d'un mois.

La stabilisation provisoire du marché obligataire n'a toutefois pas permis de redresser des actions nerveuses, et le début, cette semaine, de la saison des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre - qui devrait faire apparaître une nouvelle contraction annuelle des bénéfices globaux du S&P500 - ajoute un facteur de risque supplémentaire.

Les contrats à terme sur actions étaient de nouveau dans le rouge avant l'ouverture des marchés lundi, malgré les gains enregistrés par les bourses chinoises et européennes. L'indice VIX de la volatilité implicite du marché des actions reste supérieur à 15.

Le dollar a regagné du terrain après sa chute de vendredi liée à l'évolution de la masse salariale. Le yuan chinois a légèrement baissé.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a terminé sa visite en Chine sans avoir obtenu d'avancées significatives sur les questions épineuses du commerce et de l'industrie entre les deux superpuissances économiques. Le président Joe Biden s'est rendu en Grande-Bretagne avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra cette semaine à Vilnius.

Les marchés britanniques - où la chute du marché des obligations d'État la semaine dernière a été pire que celle des bons du Trésor - sont restés nerveux. Une note baissière de HSBC sur l'immobilier britannique a pesé sur le secteur, poussant les fonds d'investissement immobilier et les actions immobilières à baisser de 0,4 % chacun.

Le ministre des finances, Jeremy Hunt, devrait présenter lundi des plans très attendus pour encourager les fonds de pension et autres gestionnaires d'actifs à investir dans des secteurs à forte croissance et dans le capital-investissement, a déclaré le Trésor dimanche.

Le directeur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, s'exprimera également lundi.

En Corée du Sud, les nerfs des banques sont montés d'un cran lorsque l'autorité de régulation des services financiers a demandé aux principales banques commerciales de préparer un financement d'environ 4 milliards de dollars pour soutenir une coopérative de crédit touchée par les retraits de ses clients.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de lundi : * Vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, Michael Barr, présidente de la Fed de San Francisco, Loretta Mester, directrice de la Fed de Cleveland, et Raphael Bostic, directeur de la Fed d'Atlanta ; le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, prend la parole * Le président américain Joe Biden se rend en Grande-Bretagne avant le sommet de l'OTAN * Le Trésor américain vend des bons à 3 et à 6 mois