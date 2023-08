Loin des prévisions de récession du début de l'année, la croissance économique américaine pourrait en fait s'accélérer au second semestre 2023, bouleversant les marchés obligataires et boursiers qui s'efforcent de réévaluer les hypothèses d'inflation et de taux d'intérêt à long terme.

Après la publication mardi d'un rapport exceptionnel sur les ventes au détail en juillet, suivie hier par l'annonce d'une hausse surprenante de la production industrielle américaine et des mises en chantier le mois dernier, les estimations du produit intérieur brut américain pour le troisième trimestre sont de plus en plus élevées.

Bien qu'il s'agisse souvent d'un modèle volatil, l'estimation en temps réel "GDPNowcast" de la Réserve fédérale d'Atlanta concernant la croissance du PIB pour le trimestre en cours a grimpé jusqu'à 5,8 % - son niveau le plus élevé depuis janvier 2022 et plus du double de ce qu'il était il y a tout juste un mois.

À titre de comparaison, les estimations officielles de la croissance du PIB au deuxième trimestre s'élèvent à 2,4 % en rythme annuel - ce qui constitue une surprise importante - et les prévisionnistes de Wall Street redessinent à nouveau leurs prévisions. Mercredi, par exemple, la Deutsche Bank a plus que doublé ses prévisions de croissance du PIB réel pour le troisième trimestre, les portant à 3,1 %.

Alors que l'économie chinoise se débat sous le poids des inquiétudes liées au secteur immobilier, au crédit et à la géopolitique - et que les prévisions de PIB dans ce pays sont rapidement révisées à la baisse - la croissance américaine pourrait bien la dépasser ce trimestre.

Les implications d'une telle résistance de l'activité américaine face à des hausses de taux d'intérêt de plus de cinq points de pourcentage en 18 mois ont contraint de nombreuses personnes à repenser le niveau soutenable des taux d'intérêt à l'horizon et à revoir à la hausse les projections à long terme.

La Fed elle-même, à en juger par les minutes de sa dernière réunion de politique monétaire publiées mercredi, ne sait toujours pas si elle doit à nouveau relever ses taux. Elle tiendra sa conférence annuelle de Jackson Hole à la fin du mois pour nuancer ses orientations avant de se réunir à nouveau en septembre.

Pour l'instant, la constellation observe une réévaluation continue des obligations et les rendements du Trésor à 10 ans ont dépassé 4,3 % jeudi pour la première fois depuis le mois d'octobre.

La résilience du marché obligataire a également troublé les actions, même si les bénéfices et les intérêts liés à l'accélération de la croissance sont des facteurs concurrents.

Après une nouvelle perte importante des indices de Wall Street mercredi, les contrats à terme ont regagné un peu de terrain avant la cloche d'aujourd'hui. La baisse des prix du pétrole pourrait aider, car les difficultés de la Chine réduisent les prévisions de la demande d'énergie.

À l'étranger, les actions chinoises se sont timidement stabilisées après des jours d'attrition, mais les bourses d'autres pays d'Asie et d'Europe étaient à nouveau dans le rouge.

Le dollar est le grand gagnant de l'affaire : il s'est envolé face au yuan chinois, atteignant son plus haut niveau de l'année, malgré les informations selon lesquelles les banques d'État chinoises essaieraient de soutenir le renminbi.

L'indice DXY du dollar par rapport aux devises des marchés développés a atteint son plus haut niveau depuis deux mois. Événements à surveiller jeudi : * Les résultats des entreprises américaines : Walmart, Applied Materials, Tapestry, Ross Stores, Keysight Technology * Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis, enquête de la Fed de Philadelphie sur les entreprises en août, indicateur avancé de juillet * Adjudication de bons à 4 semaines par le Trésor américain.