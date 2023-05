Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. Alors que le boom des valeurs technologiques induit par l'intelligence artificielle se poursuit, il y a de la lumière au bout de la saga du plafond de la dette américaine - et seuls les marchés pensent maintenant que la Réserve fédérale va encore resserrer sa politique cet été.

Les investisseurs ont jonglé avec ces trois éléments au cours des dernières 24 heures, les indices boursiers étant soulagés par l'impulsion donnée par Nvidia à l'intelligence artificielle et aux actions du secteur des puces partout dans le monde.

De manière plus générale, certains signes indiquent que l'économie américaine continue de naviguer en eaux troubles - du moins sans perturbation majeure du marché du travail pour l'instant. Et le stress bancaire qui a changé la donne en mars semble également se calmer, à en juger par les derniers chiffres des banques centrales.

Encouragés par des décideurs politiques plus fermes cette semaine, les résultats ont été une remarquable remise en question de l'horizon de la politique de la Fed qui fait que les marchés à terme prévoient presque entièrement une nouvelle hausse des taux d'un quart de point dans la fourchette 5,25-5,50 % d'ici la fin du mois de juillet.

Et elle n'est pas la seule. La Banque d'Angleterre, qui a fait trembler les gilts britanniques et fait grimper en flèche les rendements obligataires après un nouveau rapport catastrophique sur l'inflation au Royaume-Uni cette semaine, devrait maintenant relever ses taux quatre fois de plus pour les porter à 5,5 % cette année également. Les chiffres encourageants de la vente au détail pour le mois d'avril, publiés vendredi, ne les empêcheront pas d'agir.

Vendredi, les dirigeants de la Maison Blanche et du Congrès espèrent conclure un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine, dont ils ont indiqué dans la nuit qu'il était désormais proche, juste avant que le département du Trésor ne soit à court de liquidités à partir du 1er juin de la semaine prochaine.

Selon des sources de Reuters, les deux parties, qui se sont virtuellement rencontrées jeudi, n'ont qu'un écart de 70 milliards de dollars sur un total de dépenses discrétionnaires du gouvernement de plus de 1 000 milliards de dollars.

On ne sait pas exactement combien de temps il reste au Congrès pour agir. Même si le département du Trésor insiste sur la date butoir du 1er juin, il a déclaré jeudi qu'il vendrait 119 milliards de dollars de titres de créance arrivant à échéance à cette date, ce qui laisse penser à certains observateurs du marché qu'il ne s'agit pas d'une date butoir impérative.

Les inquiétudes sur le marché des bons du Trésor ne se sont que légèrement apaisées, et les rendements des bons à un mois sont restés supérieurs à 6 % au début de la journée de vendredi.

L'élévation persistante du reste de la courbe des rendements à court terme est due à la fois à la nouvelle fixation des taux de la Fed et aux prévisions selon lesquelles, même si le plafond de la dette est relevé, le département du Trésor devra se dépêcher d'émettre jusqu'à 1 000 milliards de dollars de nouveaux titres de créance pour répondre aux besoins de financement à court terme.

En ce qui concerne la Fed, la publication, plus tard dans la journée de vendredi, de la mesure de l'inflation des dépenses de revenu des particuliers (PCE) pour le mois d'avril sera la principale publication de données avant un long week-end dans l'ensemble de l'État.

La résurgence du dollar américain a cédé une partie des gains importants de cette semaine dans le monde entier vendredi.

Se calmant un peu après la poussée de Nvidia de jeudi, les contrats à terme sur les actions du S&P500 sont restés stables à l'ouverture, les bourses du monde entier étant légèrement plus élevées.

Pour illustrer à quel point la hausse des actions de cette année a été axée sur la technologie, l'indice FANG+TM, qui regroupe 10 grandes entreprises des secteurs du numérique, des puces et de la technologie, a progressé de 55 % jusqu'à présent en 2023, tandis que l'indice Russell 2000, qui regroupe essentiellement des actions américaines à petite capitalisation, est resté inchangé.

Cela dit, le bond de 25 % de Nvidia a fait grimper en flèche l'ensemble du secteur des puces jeudi. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a bondi de près de 7 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, ce qui représente sa plus forte hausse quotidienne depuis novembre.

Les actions de Marvell Technology ont bondi de 17 % dans la nuit après avoir prévu que son chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle doublerait au cours de l'année, devenant ainsi la deuxième entreprise américaine de puces en autant de jours à parier sur cette technologie révolutionnaire.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de vendredi : * Les dépenses personnelles, les revenus et l'indice d'inflation PCE d'avril aux États-Unis ; les commandes de biens durables d'avril ; la balance commerciale d'avril et les stocks de gros et de détail ; l'indice des services de mai de la Réserve fédérale de Kansas City ; les négociations sur le plafond de la dette.