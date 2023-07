Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. Alors que les marchés ont mis fin à l'extraordinaire rallye des valeurs technologiques de cette année jeudi, le dollar a connu sa meilleure journée - et probablement sa meilleure semaine - depuis plus de deux mois.

Après la première journée vraiment agitée sur les marchés financiers depuis des semaines, le retour au calme vendredi suggère que cette soudaine poussée d'activité - un recul des marchés boursiers et obligataires et une forte hausse du dollar - était plus une remise en place qu'une remise en question.

Nombreux sont ceux qui attribuent ces mouvements aux traders qui cherchent à se positionner avant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, qui pourrait bien donner lieu à la dernière hausse des taux d'intérêt du cycle. Une autre lecture hebdomadaire inattendue du marché du travail américain a semé quelques doutes persistants sur le fait que nous sommes sur le point d'atteindre le "pic de la Fed".

La déception liée à la prévision de bénéfices supérieurs à ceux de Tesla et de Netflix a permis à l'indice FANG-plus, qui regroupe les 10 plus grandes capitalisations technologiques et numériques, d'enregistrer sa pire journée d'une année par ailleurs spectaculaire, en perdant plus de 4 %, les actions de Netflix et de Tesla ayant été quasiment décimées.

Pourtant, cet indice reste en hausse de 76 % depuis le début de l'année.

Le Nasdaq a reculé de 2 % à la suite de la crise des valeurs technologiques, enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis le mois de mars. Toutefois, le S&P500 a perdu 0,6 %, ce qui est plus modeste, et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles a continué à progresser, sans pour autant perdre de vue son neuvième gain quotidien consécutif, grâce à l'optimisme de Johnson & Johnson.

De plus, les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P500 sont de nouveau en hausse avant la cloche de vendredi. Le calendrier des résultats, plus calme, est dominé par American Express, mais presque toutes les autres banques ont été impressionnantes au cours de la semaine écoulée.

Les optimistes suggèrent que la combinaison de la vigueur continue du marché de l'emploi et d'une certaine rotation des stocks sectoriels souligne les espoirs d'un "atterrissage en douceur" et marque un élargissement sain de ce qui a été un gain de marché très étroit depuis le début de l'année.

Les pessimistes pensent que la Fed n'a pas encore fini de resserrer sa politique monétaire et que toute nouvelle hausse des taux après la semaine prochaine ne fera qu'accélérer le ralentissement en 2024. Cela a quelque peu dégrisé le marché des bons du Trésor après deux semaines de désinflation.

Les contrats à terme prévoient une hausse des taux d'un quart de point la semaine prochaine, mais indiquent moins d'une chance sur deux pour une autre hausse d'ici novembre et 75 points de base de réduction par rapport au sommet d'ici l'année prochaine. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté de 12 points de base pour atteindre 4,88 % jeudi, mais sont revenus à 4,85 % depuis.

La hausse des rendements a permis au dollar d'enregistrer ses meilleurs résultats depuis le début du mois de mai, aidé en outre par les doutes croissants quant à la volonté des autres grandes banques centrales de poursuivre le resserrement de leurs taux d'intérêt lorsque la Fed cessera ses activités.

Selon des sources de Reuters, la Banque du Japon a tendance à maintenir sa politique de contrôle des rendements inchangée lors de sa réunion de la semaine prochaine, car les responsables politiques préfèrent examiner davantage de données pour s'assurer que les salaires et l'inflation continuent d'augmenter.

L'inflation ayant dépassé l'objectif de la BOJ depuis plus d'un an, les marchés se sont mis à spéculer sur le fait que la BOJ pourrait modifier le contrôle de la courbe des rendements dès ce mois-ci.

Le dollar/yen a dépassé 141 vendredi pour la première fois en 10 jours.

Les marchés chinois sont restés dans le marasme, l'inquiétude grandissant quant à l'absence d'un nouveau stimulus majeur pour la reprise économique en difficulté, alors que les tensions géopolitiques se font sentir.

Les autorités ont annoncé vendredi des mesures visant à stimuler la consommation d'automobiles et d'appareils électroniques dans le cadre d'une initiative plus large visant à soutenir l'économie chancelante du pays.

Mais tous les regards sont désormais tournés vers la réunion annuelle du Politburo, qui devrait avoir lieu avant la fin du mois de juillet et au cours de laquelle les dirigeants chinois définiront la politique à suivre pour le reste de l'année. Événements à surveiller vendredi : * Résultats des entreprises américaines : American Express, Huntington Bancshares, Schlumberger, Comerica, Regions Financial, Roper Technologies, Interpublic, * Canada : prix des logements en juin, ventes au détail en mai * Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor, s'exprime à Hanoi.