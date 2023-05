Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

De la poêle à frire au feu ?

Le soulagement suscité par le relèvement probable du plafond de la dette américaine cette semaine est freiné par la perspective inconfortable de taux d'intérêt encore plus élevés de la part de la Réserve fédérale - et par l'évaporation des espoirs d'assouplissement pour 2023.

Alors que les marchés américains rouvrent après les vacances de lundi, les investisseurs doivent maintenant évaluer la probabilité que les deux chambres du Congrès votent le relèvement du plafond de la dette américaine cette semaine, après que les dirigeants de la Maison Blanche et des Républicains aient finalement trouvé un accord avant que le Trésor ne soit à court de liquidités avant la nouvelle date limite du 5 juin.

Bien que les ailes extrêmes des deux partis aient exprimé leur inquiétude quant aux détails de l'accord, le marché suppose que les modérés le mèneront à bien d'ici vendredi. Le Trésor devra alors vendre jusqu'à 1 000 milliards de dollars de nouveaux titres de créance d'ici la fin de l'année pour renflouer ses caisses, ce qui pourrait créer de la volatilité sur le marché des bons, dans le cadre d'un remaniement des stratégies de gestion des liquidités.

Mais comme certains indicateurs de l'inflation américaine se sont révélés plus rigoureux que prévu et que le rapport sur le chômage de mai est attendu vendredi, il est de plus en plus probable que la Fed relèvera à nouveau ses taux le mois prochain, et que les taux ne seront pas plus bas à la fin de l'année qu'ils ne le sont aujourd'hui.

Les marchés à terme considèrent désormais qu'il y a 60 % de chances que la Fed relève ses taux d'un quart de point supplémentaire pour les porter dans la fourchette de 5,25 à 5,50 % lors de sa réunion du 14 juin. Et bien qu'une telle hausse puisse être annulée d'ici la fin de l'année, le taux implicite de la Fed à la fin de 2023 est inférieur de moins de 10 points de base à ce qu'il est aujourd'hui.

Bien que largement illiquides en dehors des heures de bureau aux États-Unis, les rendements des bons du Trésor à un mois ont augmenté d'environ 10 points de base par rapport à la clôture de vendredi.

L'accord sur la dette devant permettre de resserrer la politique budgétaire et les craintes d'un abaissement des taux de crédit et d'un défaut de paiement s'atténuant, les rendements des bons du Trésor américain à 2 et 10 ans ont baissé d'environ 5 points de base mardi par rapport à la clôture de vendredi. Les swaps de défaut de crédit de la dette souveraine américaine se sont également légèrement détendus.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars, le yen menant à un plus bas de six mois - les spéculations tardives sur une réunion mardi entre la Banque du Japon et les fonctionnaires du ministère des Finances ayant provoqué une certaine volatilité.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse d'environ 0,5 %, en partie grâce au soulagement suscité par l'accord sur la dette - même si, contrairement à la dernière grande impasse sur le plafond de la dette en 2011, il y a eu peu de perturbations notables dans les indices boursiers au cours du mois dernier.

La spéculation sur les technologies et l'intelligence artificielle a joué un rôle plus important, les bénéfices enregistrés la semaine dernière par des sociétés telles que Nvidia et Marvell ayant entraîné une hausse de plus de 20 % pour chacune d'entre elles.

Ailleurs, les actions en Asie et en Europe ont légèrement augmenté. L'annonce, en fin de semaine, d'élections anticipées en Espagne dans le courant de l'année a été partiellement compensée par des nouvelles encourageantes concernant l'inflation au début de la journée de mardi.

L'inflation espagnole a ralenti à 3,2 % en glissement annuel en mai - en baisse par rapport à 4,1 % en avril et bien en deçà des attentes des économistes qui prévoyaient une baisse à 3,5 %.

Les prix du pétrole ont également baissé, la baisse des prix du Brent en glissement annuel atteignant désormais près de 38 %, soit la plus forte chute annuelle depuis 2020.

La lire turque battue a de nouveau atteint des niveaux records mardi - en baisse de plus de 2% depuis que le président Tayyip Erdogan a été réélu lors de l'élection de dimanche, craignant que son régime de plus en plus autoritaire et ses politiques économiques peu orthodoxes ne continuent à miner la monnaie. Événements à surveiller plus tard dans la journée de mardi : * Le Comité des règles de la Chambre des représentants examine le projet de loi sur le plafond de la dette, une étape nécessaire avant le vote de la Chambre des représentants * Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole * Le Trésor américain met aux enchères des bons à 3 mois et à 6 mois * Les résultats des entreprises américaines : HP