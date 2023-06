Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux. Alors que les cours boursiers mondiaux se sont envolés ce mois-ci, l'activité économique dans son ensemble semble à nouveau marquer le pas.

Les résultats étonnamment faibles des enquêtes rapides de conjoncture pour le mois de juin montrent que, dans la zone euro au moins, la croissance globale des secteurs de l'industrie et des services s'est pratiquement arrêtée au cours du mois, avec une nouvelle contraction importante de l'industrie manufacturière.

Les enquêtes japonaises et britanniques équivalentes ont également montré une croissance inférieure aux prévisions et les marchés attendent nerveusement la version américaine plus tard dans la journée de vendredi. Le dollar a été le grand animateur du marché, bondissant jusqu'à la fin de semaine contre les devises asiatiques et européennes.

Alors que les banquiers centraux du monde entier s'efforcent encore cette semaine d'éliminer les derniers vestiges de l'inflation du système, des questions seront inévitablement soulevées quant à la remarquable résilience des économies face au resserrement du crédit.

Alors que le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a légèrement adouci son ton lors de la deuxième journée de ses auditions semestrielles au Congrès jeudi - parlant d'un "rythme prudent" pour toute nouvelle hausse - il a continué à évoquer deux autres crans de resserrement cette année, même si les marchés n'en voient toujours qu'un seul.

Mais l'optimisme était plus prononcé en Europe, où l'inflation semble plus lente à reculer. La Banque d'Angleterre et la banque centrale de Norvège ont toutes deux augmenté leurs taux d'un demi-point jeudi, et la Banque nationale suisse a également relevé ses taux.

Pour les marchés des actions et des matières premières, les derniers coups de pinceau apportés à l'ensemble du tableau ont fourni une nouvelle raison d'annuler une partie de l'enthousiasme du mois de juin, les actions européennes étant en passe de connaître leur pire semaine depuis trois mois.

Même si Shanghai était fermée pour cause de vacances, les autres bourses asiatiques étaient également en baisse de plus de 1 % vendredi.

Le prix du pétrole brut Brent, qui continue de chuter à un rythme de plus de 30 % en glissement annuel, est tombé à son plus bas niveau depuis dix jours.

Après une remontée tardive des principaux indices boursiers de Wall Street jeudi à la suite des commentaires de M. Powell, les contrats à terme sur les actions américaines étaient de nouveau dans le rouge en début de journée.

Par rapport à l'Europe, la situation semble plus favorable aux États-Unis, même si elle reste compliquée. L'inflation diminue plus rapidement, la croissance des salaires réels redevient positive, le marché de l'emploi se détend légèrement et l'immobilier rebondit quelque peu.

Ainsi, même si les cours des actions ont quitté les sommets de l'année, la jauge de volatilité implicite VIX continue de baisser, clôturant sous la barre des 13 jeudi pour la première fois depuis janvier 2020.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté pour atteindre 4,80 % jeudi, pour la première fois depuis une semaine, mais ils ont légèrement reculé depuis.

L'inversion de la courbe des rendements du Trésor entre le 2 et le 10 ans, souvent considérée comme un signe avant-coureur de ralentissement et de récession, s'est creusée en dessous de 100 points de base pour la première fois depuis le stress bancaire de début mars.

Le dollar a cependant été le plus fort, atteignant son plus haut niveau de l'année face au yen japonais et au yuan chinois, et progressant également face à l'euro, à la livre sterling et au franc suisse.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de vendredi : * Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, le président de la Fed de St Louis, James Bullard, et la directrice de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, s'exprimeront tous * Les résultats des entreprises américaines : Carmax