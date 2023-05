Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Au milieu de la querelle sur le plafond de la dette et de l'anxiété des banques, l'économie américaine se porte suffisamment bien pour encourager une fois de plus les faucons de la Réserve fédérale.

Les hypothèses de contraction des bénéfices agrégés du S&P500 au premier trimestre et sur l'ensemble de l'année sont revues à la baisse, tout comme les prévisions de récession dans la zone euro et au Royaume-Uni, les investissements dans l'intelligence artificielle et les puces électroniques reprennent de la vigueur et les espoirs d'un "atterrissage en douceur" de l'économie ont été ravivés.

Dans certaines des mises à jour les plus opportunes sur l'activité, les enquêtes de conjoncture de début mai en Europe et au Japon continuent de montrer une croissance soutenue tirée par les services tout au long de ce mois, et l'équivalent américain est attendu plus tard dans la journée de mardi.

Bien qu'ils soient fortement concentrés dans le secteur technologique, les indices boursiers sont en hausse, même face à l'impasse de Washington sur la limite de la dette - qui a semblé prendre un ton plus optimiste lundi.

Mais les baisses moins marquées, voire inexistantes, ne font qu'inciter les responsables des banques centrales, plus sensibles à l'inflation, à plaider en faveur d'un resserrement de la politique monétaire afin de garantir que l'inflation finisse par revenir à son niveau cible.

Et même si les responsables de la Fed semblent vouloir faire une pause dans le cycle de hausse des taux le mois prochain, dans la fourchette actuelle de 5,0 à 5,25 %, le battement de tambour pour d'autres hausses après cela a repris dans certains milieux.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a de nouveau évoqué la possibilité de relever les taux de 50 points de base supplémentaires avant d'atteindre un sommet, tandis que le directeur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que l'inflation des services bien ancrée signifiait "qu'il se peut que nous devions aller au-delà de 6 %".

Ce discours sur des taux supérieurs à 6 % n'a pas été entendu depuis la crise bancaire de début mars.

Certes, cela est loin du consensus de la Fed et des personnalités comme le président Jerome Powell et la directrice de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se sont montrées plus équivoques sur les perspectives au cours des derniers jours.

Mais l'effet net a été de voir les marchés réduire les attentes de baisses de taux de la Fed plus tard dans l'année, même si les contrats à terme semblent toujours déterminés à ce que le pic des taux soit déjà atteint.

Depuis le début de la journée de lundi, les marchés monétaires sont passés d'un demi-point de réduction des taux cette année à seulement 34 points de base mardi. Les économistes sont encore plus optimistes et pensent désormais que la Fed n'abaissera pas son taux directeur cible avant le premier trimestre de l'année prochaine, selon l'enquête publiée par la National Association for Business Economics.

Cette révision de l'horizon des taux à la fin de l'année ravive le dollar, notamment par rapport au yuan chinois, qui frôle ses plus bas niveaux de l'année en raison des doutes qui pèsent sur la solidité de la reprise post-COVID tant vantée par la Chine.

Associées à une géopolitique anxieuse suite à l'appel du sommet du G7 du week-end à "réduire les risques" liés à la dépendance des entreprises vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement chinoises, les actions de Shanghai ont enregistré leur plus forte baisse en un jour depuis un mois.

Ailleurs, les actions de Julius Baer ont chuté de près de 8 % après que la banque suisse a fait état d'une hausse modeste des actifs sous gestion et des entrées d'argent, décevant les investisseurs qui s'attendaient à ce qu'elle profite des difficultés de Credit Suisse.

Zoom Video Communications a prolongé le rallye de lundi dans les échanges après les heures de bureau après avoir augmenté ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, même si la croissance s'essouffle à la suite d'un boom pandémique et que les dépenses des entreprises ralentissent dans une économie difficile.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de mardi : * Les enquêtes de conjoncture de mai aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Ventes de logements neufs aux États-Unis en avril. L'indice des affaires de mai de la Fed de Richmond, l'enquête de mai de la Fed de Philadelphie sur le secteur des services * Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 2 ans * La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorrie Logan, prend la parole. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, s'exprime devant le Parlement * Résultats des entreprises américaines : Palo Alto Networks, Agilent Technologies, Intuit, Autozone, VF Corp.