Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

La sérénité apparente des marchés du mois de juin a finalement été rompue par les orages d'été, une chute brutale des obligations ayant fait boule de neige à la suite de l'annonce d'une forte création d'emplois aux États-Unis le mois dernier, ce qui a renforcé les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Un trio de données américaines sur l'état de l'emploi a montré jeudi une augmentation de près d'un demi-million d'emplois dans le secteur privé en juin, soit près de deux fois les prévisions des analystes.

Alors que les données ont également montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté et que les offres d'emploi ont légèrement diminué en mai, le taux d'abandon d'emploi a également augmenté, soulignant le resserrement du marché du travail qui rend la Réserve fédérale si mal à l'aise à l'idée de ramener l'inflation à l'objectif de 2 %.

En outre, certains signes indiquent que l'activité des principales entreprises américaines du secteur des services a repris de la vigueur le mois dernier.

La publication, vendredi, du rapport mensuel du département du travail sur la masse salariale nationale complétera le tableau.

La Fed craint que l'économie dans son ensemble ne rebondisse à nouveau, alors que les taux d'inflation sont encore deux fois inférieurs à ce qu'elle souhaite. "Je reste très préoccupé par la question de savoir si l'inflation reviendra à son niveau cible de manière durable et opportune", a déclaré jeudi Lorie Logan, directrice de la Fed de Dallas.

Les marchés à terme indiquant plus de 80 % de chances que la Fed procède à une nouvelle hausse d'un quart de point dans le courant du mois et près de 50 % de chances qu'elle procède à une nouvelle hausse d'ici novembre, les rendements des obligations d'État à deux ans se sont envolés partout dans le monde.

Les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau en 16 ans, au-dessus de 5 %, les équivalents allemands ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans et les rendements des gilts britanniques ont frôlé les sommets de 2008. Les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont à nouveau dépassé les 4 % et se sont approchés des sommets de l'année, tandis que les bons du Trésor à 30 ans étaient en passe de connaître leur plus forte baisse en une journée depuis la farce budgétaire de l'automne dernier au Royaume-Uni.

Le S&P500 a connu sa pire journée depuis le mois de mai et les actions mondiales ont enregistré leur plus forte perte journalière depuis avril.

L'indice VIX de la volatilité implicite de Wall Street, qui avait été particulièrement modéré tout au long du mois dernier, a atteint son niveau le plus élevé depuis le 1er juin.

Les marchés se sont légèrement calmés dans l'attente de la confirmation des chiffres de l'emploi de vendredi. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a perdu près de 1 % et le Nikkei du Japon plus que cela, car ils ont suivi les ventes de jeudi à l'étranger, mais les bourses européennes et les contrats à terme américains sont restés stables vendredi et le VIX a légèrement baissé.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans sont repassés sous la barre des 5 %.

Par ailleurs, le voyage de la secrétaire d'État au Trésor Janet Yellen en Chine ne laisse entrevoir que peu de signes de progrès dans les relations tendues entre les deux superpuissances économiques.

Et dans la guerre des médias sociaux, Twitter, propriété d'Elon Musk, semble prêt à poursuivre Meta pour le lancement cette semaine d'une plateforme rivale appelée Threads.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de vendredi : * La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorrie Logan, s'exprime. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et le chef de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'expriment ; la responsable politique de la Banque d'Angleterre, Catherine Mann, s'exprime à New York.