Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

Wall Street devrait revenir des vacances du "Juneteenth" dans une ambiance un peu plus prudente, alors que les décideurs politiques européens faucons contrastent avec une nouvelle réduction des taux d'intérêt en Chine et que l'immobilier américain domine la liste des données.

Le S&P500 et le Nasdaq ont tous deux atteint de nouveaux sommets de 14 mois vendredi, avant de se replier en fin de journée, et les contrats à terme ont poursuivi leur consolidation mardi, légèrement dans le rouge, tout comme les bourses d'outre-mer.

La principale nouvelle macroéconomique de la nuit a été une réduction des taux chinois plutôt décevante qui a semblé décevoir les marchés locaux des actions et des devises, qui ont tous deux chuté.

La Banque populaire de Chine a réduit deux taux de prêt de référence - ses taux préférentiels à un an et à cinq ans - de 10 points de base chacun. Les réductions du taux préférentiel, les premières en 10 mois, ont suivi un assouplissement similaire des autres taux monétaires la semaine dernière, mais ont été moins agressives que certains l'avaient espéré - 50 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Reuters prévoyaient une réduction de 15 points de base du taux à cinq ans.

Lundi, Goldman Sachs a été la dernière à réduire les prévisions de croissance de la Chine pour cette année et l'année prochaine, et les nerfs sur la trajectoire de l'économie sont de nouveau à vif.

Alors que certains doutent désormais que la Chine soit prête à mettre en place un nouveau plan de relance monétaire ou budgétaire de grande ampleur pour soutenir sa reprise hésitante après la crise du COVID, les mouvements de taux contrastent avec le resserrement du crédit en cours dans les pays occidentaux et s'accompagnent d'un certain dégel dans les relations entre Pékin et Washington.

Lundi, le président chinois Xi Jinping a salué les "progrès" réalisés dans l'apaisement des tensions bilatérales après avoir serré la main du secrétaire d'État américain Antony Blinken au Grand Hall du Peuple, les deux parties ayant convenu de stabiliser leur intense rivalité afin d'éviter qu'elle ne dégénère en conflit.

Cette rencontre préfigure probablement un sommet entre M. Xi et le président américain Joe Biden plus tard dans l'année.

Les marchés obligataires mondiaux ont de nouveau été secoués par ce qui s'annonce comme une nouvelle semaine haussière pour les observateurs des banques centrales en Europe, avec de nouvelles hausses de taux attendues en Grande-Bretagne, en Suisse, en Norvège et en Turquie.

Le marché des gilts britanniques était dans l'œil du cyclone, les marchés monétaires - craignant que la Grande-Bretagne ne soit désormais une anomalie en matière d'inflation alors que les prix baissent ailleurs - ont rapproché le pic probable des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre de 6 % d'ici mars prochain et les transactions de taux hypothécaires fixes à deux ans ont atteint 6 % pour la première fois de l'année.

Alors que la plupart des observateurs s'attendent à une hausse d'un quart de point des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre cette semaine, un sur trois prévoit une hausse d'un demi-point pour atteindre 5 %, niveau au-dessus duquel les rendements des obligations à deux ans ont augmenté lundi pour la première fois en près de 15 ans. Les chiffres de l'inflation britannique pour le mois de mai, publiés mercredi, seront déterminants pour la suite des événements.

Tout cela souligne le calme relatif des bons du Trésor américain, où l'indice MOVE de la volatilité du marché de la dette publique américaine a atteint vendredi son plus bas niveau depuis le début du mois de février.

Alors que la Réserve fédérale devrait procéder à une dernière hausse le mois prochain après le "saut" de la semaine dernière, les marchés doutent des indications de la Fed selon lesquelles deux autres hausses pourraient être envisagées. Le président de la Fed, Jerome Powell, répond aux questions du Congrès mercredi.

Les principales données américaines de cette semaine proviennent du secteur du logement, où les signes d'une certaine reprise renforcent les espoirs d'un "atterrissage en douceur" pour l'ensemble de l'économie.

Lundi, l'indice NAHB du sentiment du marché de l'immobilier a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis presque un an et dépasser de loin les prévisions. Les mises en chantier et les permis de construire du mois de mai aux États-Unis seront publiés plus tard dans la journée.

Sur le front des entreprises, FedEx publie ses derniers résultats, qui constituent un indicateur important de la santé des chaînes logistiques et d'approvisionnement nationales et internationales.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de mardi : * Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, et John Williams, président de la Fed de New York, prendront la parole, tandis que James Bullard, chef de la Fed de St Louis, s'exprimera : FedEx * Le Premier ministre indien Narendra Modi entame une visite d'État aux États-Unis