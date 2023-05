Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les actions asiatiques pourraient être en mesure de terminer une semaine volatile et dramatique sur une note forte vendredi, en particulier la technologie, soutenue par la meilleure journée du Nasdaq en trois semaines jeudi et l'espoir que les parlementaires américains sont proches d'un accord sur le plafond de la dette.

Les indicateurs régionaux de vendredi comprennent les derniers chiffres de l'inflation des prix à la consommation à Tokyo, les ventes au détail en Australie, l'inflation des prix à la consommation en Malaisie et la production manufacturière à Singapour.

Dans l'ensemble, les monnaies locales sont sous pression face à un Dollar Index en plein essor, qui a atteint un plus haut de deux mois sur une base indicielle jeudi, alors que les attentes de taux de la Fed et les rendements obligataires américains ont fait un bond en avant.

Le dollar a dépassé les 140,00 yens pour la première fois en six mois et pourrait prolonger ces gains vendredi si les chiffres de l'inflation de Tokyo pour avril sont faibles, ce qui inciterait la Banque du Japon à repenser sa politique ultra-libre.

L'inflation annuelle de base dans la capitale japonaise devrait diminuer à 3,3 % en avril, un signe bienvenu pour la BOJ que l'inflation a peut-être atteint son maximum. Les décideurs politiques ne seront pas satisfaits pour autant : l'IPC de base à Tokyo a chuté à 3,20 % en mars, contre 4,0 % en janvier, avant de repartir à la hausse en avril.

Le dollar est cependant sur un terrain solide, soutenu par la hausse du taux terminal implicite de la Fed, qui a atteint un sommet post-choc bancaire supérieur à 5,30 %. De plus, les baisses de taux prévues depuis longtemps pour le second semestre de l'année s'amenuisent elles aussi, passant de 100 points de base au début du mois à 35 points de base aujourd'hui.

Le renforcement du dollar, l'augmentation des taux implicites de la Fed et la hausse des rendements obligataires américains freinent souvent l'appétit pour le risque, mais la dynamique des valeurs technologiques, et en particulier l'euphorie autour de l'intelligence artificielle, a quelque chose d'impressionnant.

Les prévisions fracassantes de Nvidia Corp ont fait grimper l'action du fabricant américain de puces de 25 % à un niveau record jeudi, ont alimenté un rallye dans les entreprises liées à l'intelligence artificielle et ont fait grimper le Nasdaq de 1,7 %.

L'indice des méga-actions technologiques "FANG" cotées aux États-Unis affiche une hausse stupéfiante de 55 % cette année. Peut-être qu'une partie de cette hausse se répercutera sur les marchés asiatiques et mettra fin à la série de trois jours de pertes de l'indice MSCI Asia ex-Japan et de l'indice Hang Seng tech.

Alors qu'il n'y a toujours pas d'accord officiel à Washington sur le plafond de la dette, les investisseurs agissent comme s'il y en avait un bientôt - les démocrates et les républicains n'ont qu'un écart de 70 milliards de dollars sur les réductions des dépenses discrétionnaires qui, une fois acceptées, devraient sceller l'accord.

Il s'agit d'un montant relativement faible, et c'est tant mieux si l'on considère que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, insiste sur le fait que le gouvernement sera à court de liquidités jeudi prochain. Les chiffres de jeudi montrent que le solde de trésorerie du Trésor n'est plus que de 49,47 milliards de dollars.

Sur le front des données asiatiques, l'inflation malaisienne devrait diminuer à 3,3 % en avril, contre 3,4 %, ce qui serait le taux le plus bas depuis près d'un an et encore plus bas que le pic cyclique de 4,7 % du mois d'août dernier.

La production manufacturière de Singapour en avril devrait quant à elle chuter de 0,7 % par rapport à mars et de 4,4 % par rapport à avril de l'année dernière. Le large éventail des prévisions des économistes suggère toutefois que les marchés ne devraient pas être surpris si les chiffres sont bien en deçà du consensus.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation IPC de Tokyo (avril)

- Inflation de l'IPC de la Malaisie (avril)

- Ventes au détail en Australie (avril)