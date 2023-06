Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un autre jour, une autre nomination positive pour le marché de la part du président turc Tayyip Erdogan, et pourtant, un autre record à la baisse pour la lire.

Erdogan fait tous les bons bruits pour signaler un retour à une politique plus orthodoxe, en choisissant Hafize Gaye Erkan, cadre bancaire américain, à la tête de la banque centrale. Il a également nommé l'ancien ministre des finances Mehmet Simsek, très respecté, au poste de ministre chargé de l'économie.

Malgré cela, la lire semble en chute libre, atteignant un niveau sans précédent de 23,54 pour un dollar dans les heures asiatiques et étendant la baisse de ce mois à 12 %.

"Les paroles ne valent rien", a déclaré Rodrigo Catril, stratège à la NAB, pour résumer le sentiment des investisseurs. "Le marché a besoin de le voir pour le croire.

Bien entendu, la Réserve fédérale reste la banque centrale au centre de l'attention mondiale, en tête de liste d'une semaine importante pour la politique monétaire la semaine prochaine, lorsque la BCE et la Banque du Japon se réuniront également.

Les actions asiatiques ont profité de la hausse de Wall street cette nuit, préparant l'Europe à faire de même, après qu'un bond des demandes d'allocations chômage aux États-Unis a stimulé les paris sur le fait que la Fed ne relèvera pas ses taux d'intérêt la semaine prochaine.

Cependant, les hausses de taux surprises cette semaine par les banques centrales du Canada et de l'Australie - qui ont toutes deux été les premières à faire une pause - ont poussé de nombreux analystes à mettre en garde le marché contre une certaine complaisance.

La décision de la BCE suscite davantage de confiance, avec une augmentation d'un quart de point prévue pour jeudi, la seule question étant de savoir quand aura lieu la prochaine augmentation d'un quart de point - le mois de septembre étant le plus probable.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, aura l'occasion d'exprimer son point de vue lors d'un événement à Madrid.

Pendant ce temps, la BOJ est certaine de ne pas toucher aux paramètres de stimulation vendredi prochain, le gouverneur Kazuo Ueda ayant déclaré aujourd'hui au parlement qu'il restait encore du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de sa politique.

Ailleurs, le face-à-face entre la SEC et les bourses de crypto-monnaies s'est intensifié lorsque Binance - la plus importante - a annoncé aux clients de sa branche américaine qu'elle suspendait les dépôts en dollars et se préparait à interrompre les canaux de retrait en fiats en réponse à ce qu'elle a appelé "des tactiques extrêmement agressives et intimidantes" de la part des régulateurs.

La SEC a soutenu le gel des actifs de Binance jeudi, après avoir poursuivi la bourse et son fondateur en début de semaine, alléguant un "réseau de tromperie" qui comprenait le gonflement artificiel des volumes d'échange et le mélange des fonds des clients.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

PIB et production industrielle de la Suède

Production industrielle en Italie

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, s'exprime lors d'une conférence à Madrid