Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que les participants au marché sont presque certains que la Réserve fédérale relèvera son taux d'intérêt en juillet, le rapport sur l'inflation américaine, toujours important, qui sera publié plus tard ce mercredi, aidera probablement à déterminer le nombre de hausses de taux encore possibles.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 3,1 % en juin, après une hausse de 4 % en mai. Le taux de base devrait baisser pour le troisième mois consécutif, passant de 5,3 % à 5 %. Ce taux représente toujours plus du double de l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Les économistes d'ING pensent qu'il faudrait que le taux de base soit bien inférieur aux prévisions pour qu'une hausse des taux en juillet paraisse incertaine.

"Nous ne pensons pas que cela se produira.

Les marchés évaluent à 92,4 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en juillet, selon l'outil FedWatch du CME. Mais après cela, ils ne sont pas très sûrs d'une autre hausse et c'est là que les données de mercredi entrent en jeu.

Et avant que l'analyse des données ne commence, les marchés ont mis le cap sur le risque, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon ayant augmenté de près de 1 % et s'apprêtant à enregistrer une troisième journée consécutive de hausse. Le dollar s'est replié par rapport aux principales devises, touchant un plus bas de deux mois.

Le yen a poursuivi son ascension, se renforçant de 0,6 % à 139,60, passant sous la barre des 140 pour la première fois depuis un mois, alors que le resserrement des positions courtes se poursuit. Les contrats à terme indiquent que les actions européennes sont prêtes à maintenir l'exubérance.

Pendant ce temps, Microsoft s'est rapproché de la finalisation de son achat du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard, après qu'un juge américain ait donné son feu vert à l'opération de 69 milliards de dollars et qu'un régulateur britannique ait suggéré qu'il pourrait reconsidérer son opposition. Les actions du fabricant de Playstation, Sony, ont chuté de 1,7 % et ont été le plus grand frein au Topix.

Ailleurs, les projecteurs seront également braqués sur la décision politique de la Banque du Canada, la banque centrale se dirigeant probablement vers une deuxième hausse consécutive d'un quart de point du taux d'intérêt.

En juin, la banque centrale a relevé son taux d'intérêt au jour le jour à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, après une pause de cinq mois, déclarant que la politique monétaire n'était pas assez restrictive. Elle a ensuite déclaré que d'autres mesures dépendraient des données économiques.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Événements économiques : Rapport d'inflation de juin pour l'Espagne et le Portugal