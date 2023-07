Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le cycle d'augmentation des taux américains le plus agressif depuis une génération est-il terminé ? Après la hausse de 25 points de base de mercredi, les marchés semblent le penser.

Les traders en Asie ont applaudi un aperçu du fameux atterrissage en douceur, Jerome Powell ayant déclaré que la Fed ne s'attendait plus à une récession aux États-Unis. Les actions ont augmenté et le dollar a baissé partout. Les projecteurs sont désormais braqués sur Christine Lagarde et sur la Banque centrale européenne, qui est pratiquement certaine de procéder à une nouvelle hausse d'un quart de point de pourcentage plus tard dans la journée. L'accent sera mis sur le ton et le langage de la présidente Lagarde afin d'avoir une idée de ce qui va se passer, les perspectives étant susceptibles de faire bouger l'euro et de déterminer la direction du dollar.

Les marchés s'attendaient à une politique de hawkish, mais ils ont été surpris la semaine dernière lorsque le membre du Conseil Klass Knot a émis des doutes sur la nécessité d'augmenter les taux au-delà de juillet.

La Banque du Japon est ensuite à l'ordre du jour vendredi, avec la décision de la banque centrale la plus imprévisible de la semaine. Le yen a atteint le niveau élevé de 140 par rapport au dollar, car personne ne veut être pris à court en cas de modification surprise du contrôle des rendements.

Les contrats à terme européens ont augmenté de 0,3 % et les contrats à terme américains ont également augmenté de 0,3 %.

Sur le front des bénéfices, Renault, TotalEnergies et LOreal publient leurs résultats en France et Intel, Ford, MasterCard et McDonald's aux États-Unis.

Les espoirs de relance ont poussé les actions chinoises à la hausse jeudi, l'indice Hang Seng augmentant de 1,4 %, son sous-indice technologique gagnant 3 % et les actions immobilières plus de 4 %.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

- Décision de la BCE sur les taux d'intérêt

- Chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre aux États-Unis

- Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis

- Données sur les biens durables en juin aux États-Unis