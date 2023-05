Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La politique est à l'honneur en ce début de semaine, principalement - et toujours - en raison de l'impasse sur le plafond de la dette américaine.

Les discussions entre le président Joe Biden et les parlementaires devraient reprendre mardi, après avoir été reportées vendredi.

Malgré ce revers et les profondes divergences partisanes, M. Biden et les analystes estiment qu'il y a des signes de progrès. M. Biden est suffisamment confiant pour prévoir d'embarquer mercredi à destination d'Hiroshima pour le sommet du G7.

Les investisseurs, quant à eux, attendent de voir l'encre couler sur le papier. Les marchés d'actions se sont affaiblis dans la plupart des pays d'Asie lundi, à l'exception notable du Japon, après que le bureau du budget américain a soutenu l'idée que les fonds du Trésor s'épuiseraient au début du mois prochain.

Les marchés des devises ont toutefois accordé plus d'attention aux résultats surprenants des élections régionales en Thaïlande et en Turquie.

Le président turc Tayyip Erdogan a défié les sondeurs et maintenu son espoir de prolonger un règne de deux décennies en forçant un second tour après être arrivé en tête du scrutin de dimanche. La lire a atteint son niveau le plus bas depuis le mois de mars, alors qu'elle était ébranlée par des tremblements de terre dévastateurs.

Dans le même temps, le baht a grimpé en flèche après que les partis d'opposition thaïlandais ont écrasé les partis soutenus par les militaires le week-end dernier, signe d'un large et profond mécontentement à l'égard de la junte au pouvoir.

Toutefois, le parti libéral Move Forward et le parti populiste Pheu Thai devront non seulement conclure un accord entre eux, mais aussi obtenir le soutien du sénat nommé par la junte pour former un gouvernement.

Le yuan a touché un nouveau plus bas de deux mois, alors que des données inquiétantes publiées la semaine dernière indiquent que la meilleure partie de la reprise COVID de la Chine est déjà derrière nous. Les ventes au détail de mardi seront le prochain test de la demande flasque des consommateurs, après les résultats choquants des chiffres des importations et de l'inflation.

La Banque populaire de Chine ne bouge pas pour l'instant et a décidé de laisser ses taux inchangés lundi.

La Chine a peut-être des problèmes économiques, mais elle continue de faire jouer ses muscles géopolitiques en envoyant son principal émissaire en Ukraine, en Russie et ailleurs en Europe à partir d'aujourd'hui pour discuter d'un "règlement politique" de la crise ukrainienne.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

Réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles

Données sur la production industrielle de la zone euro pour le mois de mars

Enquête de la Fed de New York sur l'industrie manufacturière en mai

Intervenants de la Fed, dont Raphael Bostic, à la conférence de la Fed d'Atlanta