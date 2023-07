Sonali Desai fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La combinaison de la baisse de l'inflation américaine et d'un marché de l'emploi toujours en pleine effervescence continue d'embellir les marchés, les actions asiatiques poursuivant leur reprise tandis que la baisse des rendements mondiaux stimule le dénouement des opérations de portage sur le yen.

L'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon était en passe de connaître sa meilleure semaine de l'année 2023 et le yen était sur le point d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire par rapport au dollar depuis janvier.

En effet, la hausse du yen de vendredi l'a mis à distance de ses moyennes mobiles convergentes à 100 et 200 jours, proches de 137,00 pour un dollar.

De manière inhabituelle, les différentiels de taux d'intérêt jouent en faveur de la monnaie japonaise, les rendements du Trésor américain à 10 ans étant proches de leur plus bas niveau en un mois de jeudi, tandis que les rendements des obligations d'État japonaises de référence ont atteint leur plus haut niveau en quatre mois, à 0,485 %, se rapprochant du plafond implicite de 0,50 % fixé par la Banque du Japon.

Le dollar reste donc en retrait, y compris par rapport à l'autre monnaie asiatique en difficulté, le yuan chinois, qui a fait l'objet de commentaires élogieux de la part de la Banque populaire de Chine.

La Reserve Bank of Australia était également sous les feux de la rampe en Asie, avec l'annonce très attendue de son prochain gouverneur. Si la nomination de Michele Bullock, gouverneur adjoint de la banque centrale, a fait les gros titres, le dollar australien et les rendements obligataires n'ont guère réagi à ce qui a été largement perçu comme un signe d'évolution, et non de révolution, dans l'élaboration des politiques.

Le reste de la journée ne comporte que peu de données économiques : le commerce du mois de mai dans la zone euro, les prix à l'exportation et à l'importation aux États-Unis et le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan sont les principales publications.

En revanche, la journée sera riche en résultats bancaires : JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo et BlackRock publieront leurs résultats du deuxième trimestre.

Un autre événement qui ne manquera pas de susciter un intérêt beaucoup plus large sera la grève largement attendue des acteurs hollywoodiens, qui rejoindront les scénaristes de films et de séries télévisées, ce qui pourrait rendre la saison de visionnage d'automne bien maigre.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Données commerciales de la zone euro

Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, participe à la réunion ECOFIN à Bruxelles.

Prix des exportations et des importations américaines, sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et attentes en matière d'inflation.

Bénéfices : JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock