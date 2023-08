Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les prix des logements neufs en Chine ont baissé en juin pour la première fois cette année, ce qui vient s'ajouter à la situation alarmante de la deuxième économie mondiale dans un secteur qui est devenu une source persistante de problèmes.

Les marchés boursiers mondiaux ont fait preuve de morosité dans la matinée en Asie, avec le Nikkei et le Hang Seng de Hong Kong en baisse de plus de 1 %, même si les marchés auront un autre aperçu des signaux économiques en provenance d'Europe et des États-Unis avec l'IPC britannique et les minutes de la Fed plus tard dans la journée.

Les mauvaises nouvelles concernant l'immobilier chinois font suite à une réduction inattendue des taux d'intérêt par la banque centrale chinoise hier et à un défilé de publications de données faibles tout au long de cette année, mais la réduction était au mieux une réponse anémique aux appels croissants des marchés en faveur d'une relance de l'économie.

Les données de l'IPC du mois de juillet en Grande-Bretagne contiendront probablement un soupçon de bonnes nouvelles, l'inflation globale annuelle étant attendue à 6,8 % contre 7,9 %, bien que cela laisse l'inflation beaucoup trop élevée au goût de la Banque d'Angleterre (BOE).

Les marchés semblent actuellement presque certains d'une nouvelle hausse de la part de la Banque d'Angleterre, avec plus de 90 % de chances pour une augmentation de 25 points de base en septembre. Les attentes penchent en faveur de taux encore plus élevés à l'avenir, contrairement aux pairs de la BOE dans l'UE et aux États-Unis.

La zone euro reçoit également des données économiques mercredi, avec des chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre estimés à une faible croissance de 0,2 % et des données sur la production industrielle qui devraient être négatives.

Alors que les économistes penchent pour une pause dans les hausses de taux de la Banque centrale européenne en septembre, l'UE éprouve quelques craintes car l'inflation reste supérieure à l'objectif et les données économiques de l'Allemagne indiquent que la plus grande économie d'Europe pourrait être en train de s'essouffler.

Par ailleurs, les minutes de la Réserve fédérale ne manqueront pas de retenir l'attention des marchés, qui cherchent à en savoir plus sur le processus de réflexion de la Fed. Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté mardi, ce qui a surpris les consommateurs, même si cela n'a pas ébranlé les attentes selon lesquelles la campagne de resserrement agressive de la Fed est terminée.

Alors que la discussion sur les hausses de taux se poursuit dans les pays occidentaux, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a soutenu sa monnaie locale malgré la morosité ambiante en prolongeant jusqu'en 2025 la période au cours de laquelle elle prévoit de maintenir les taux à leur niveau le plus élevé depuis 14 ans.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mercredi :

- IPC et IPP au Royaume-Uni (juillet)

- PIB T2 de la zone euro (préliminaire) et production industrielle (juin)

- Mises en chantier, permis de construire et production industrielle aux Etats-Unis (juillet)

- Procès-verbal de la Fed

- Résultats des entreprises : Target, TJX, Cisco Systems, Synopsys