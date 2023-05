Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La livre sterling et l'euro semblent s'essouffler alors que les marchés des devises se mettent en veilleuse. L'indice de volatilité des devises du G7 de JP Morgan est à son plus bas niveau depuis un an, les marchés financiers étant en attente de développements dans les principaux domaines d'intérêt.

Les lignes de front en Ukraine restent gelées. Les négociations sur le plafond de la dette américaine sont dans l'impasse.

Les données sur l'inflation d'aujourd'hui, attendues à 1230 GMT, pourraient proposer une secousse si l'effet de surprise est suffisamment important. Les économistes interrogés par Reuters voient l'IPC de base stable à 0,4 % en mois.

Cependant, comme le note Joe Capurso de la Commonwealth Bank of Australia, le "nowcast" de la Fed de Cleveland prévoit une hausse de l'IPC de base et si cela se produit, cela pourrait remettre en question l'hypothèse du marché selon laquelle les hausses de taux d'intérêt américains sont terminées.

En effet, l'outil FedWatch du CME montre que les contrats à terme impliquent une probabilité supérieure à la moyenne que la Fed réduise ses taux en septembre.

Au-delà des données sur l'inflation, les risques de défaillance aux États-Unis et l'instabilité du secteur bancaire sont les prochains points d'attention. Jusqu'à présent, les investisseurs évitent les bons du Trésor qui arrivent à échéance autour de la "date X", lorsque le gouvernement américain se retrouve à court de liquidités, ce qui devrait se produire au début du mois de juin.

La plupart des analystes et des investisseurs pensent que, comme par le passé, une solution de dernière minute sera trouvée. Mais les nerfs commencent à s'échauffer, d'autant plus que l'hypothèse selon laquelle le gouvernement américain rembourse sa dette en temps utile est à la base d'une grande partie de l'activité des marchés mondiaux.

"Bien que cette fois-ci ne soit peut-être pas différente, les gens pensent que la politique et les individus sont certainement beaucoup plus axés sur l'idéologie et le dogme ... les clivages entre les partis sont plus profonds", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING.

"Il n'est pas inconcevable que cela tourne mal, alors que dans les occasions précédentes, c'était en quelque sorte inconcevable.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Données de l'IPC américain