Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés ont un programme chargé ce mercredi, prenant en compte les données décevantes sur l'inflation en Chine tout en attendant le rapport sur l'IPC américain de demain, et en traitant l'annonce surprise d'une taxe sur les bénéfices bancaires en Italie.

Le secteur bancaire européen est encore sous le choc après que l'Italie a approuvé de manière inattendue une taxe de 40 % sur les bénéfices exceptionnels, bien que les autorités aient ajouté dans une déclaration mardi que la nouvelle taxe ne pourrait pas dépasser 0,1 % du total des actifs d'un prêteur. Les marchés européens seront attentifs à des mesures similaires dans d'autres pays.

Les regards se tournent vers le rapport sur l'inflation américaine, qui approche à grands pas, après les commentaires plutôt pessimistes de plusieurs responsables de la Fed cette semaine. La prochaine réunion de politique monétaire n'étant pas prévue avant septembre, la banque centrale américaine dispose encore de beaucoup de temps pour observer les principales données relatives aux prix.

Le dollar s'est légèrement replié dans la matinée en Asie, après avoir bénéficié de l'achat de valeurs refuges à la suite de la publication de données commerciales moroses sur la Chine mardi et de l'abaissement par Moody's de la note de plusieurs banques de petite et moyenne taille le jour précédent.

Les signes de difficultés économiques continuent d'apparaître en Chine, laissant aux marchés boursiers locaux le temps de se remettre des chiffres commerciaux décevants avant qu'une baisse de l'indice des prix à la consommation de juillet ne vienne donner un nouveau coup de massue.

La pression augmente sur les autorités chinoises pour qu'elles prennent de nouvelles mesures de relance.

Entre-temps, le yuan semble s'être légèrement redressé, soutenu par la fixation plus forte que prévu du point médian de la banque centrale, après une chute brutale par rapport au dollar au cours de la session précédente.

Au cours d'une semaine encore riche en rapports sur les résultats des entreprises, les royaumes magiques pourraient bientôt se réjouir, Walt Disney Co devant afficher une hausse de son chiffre d'affaires mercredi. La chaîne de supermarchés néerlandaise Ahold Delhaize et l'entreprise allemande E.ON, la plus grande société d'énergie d'Europe, annoncent également leurs résultats.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

- Annonces de résultats : Ahold Delhaize, E.ON, Illumina, Walt Disney