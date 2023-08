Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la semaine a été difficile en Asie, les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois, chargé de dettes, ayant un impact sur les actions et le yuan, qui a atteint son plus bas niveau depuis un mois, malgré une forte correction de la part de la Banque centrale de Chine.

Les valeurs sûres chinoises ont perdu 1,1 %, en plus d'une baisse de 3,4 % la semaine dernière. Les actions de Country Garden ont chuté de plus de 12 % pour atteindre des niveaux historiquement bas après que la société immobilière ait suspendu la négociation de 11 de ses obligations onshore.

Les données sur les prêts bancaires et le crédit de vendredi n'étaient que la dernière lecture désastreuse, bien que toutes les discussions sur la déflation soient un peu prématurées. Un mois de prix à la consommation négatifs n'est pas vraiment synonyme de déflation, qui se définit comme une baisse durable du niveau des prix dans l'ensemble de l'économie.

L'inflation de base a en fait doublé pour atteindre 0,8 % en glissement annuel et la baisse des prix à la consommation a été largement alimentée par la volatilité des prix du porc observée il y a un an. Si la viande de porc est importante en Chine, elle ne représente pas la totalité de l'économie.

Pourtant, les analystes occidentaux affirment que les consommateurs chinois doivent épargner moins et dépenser plus pour relancer l'économie, et Pékin semble adopter un point de vue presque moral sur la consommation, comme s'il s'agissait d'un péché. L'attention se porte donc sur les ventes au détail de mardi, qui devraient augmenter de 4,7 %, bien qu'un large éventail d'estimations allant de +2,8 % à +10,8 % laisse penser qu'une surprise est possible.

Il en va de même pour les ventes au détail américaines de mardi, pour lesquelles la médiane est une augmentation de 0,4 %, mais BofA prévoit 0,7 % sur la base des dépenses de crédit et de débit au cours du mois. Un bon résultat serait probablement positif pour les bénéfices des entreprises, mais remettrait également en question la vision optimiste du marché sur la Fed, où les contrats à terme évaluent à 70 % les chances que le cycle de resserrement soit terminé.

Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les bons du Trésor, qui sont contraints de se déprécier pour maintenir la demande alors que le gouvernement emprunte massivement pour financer son déficit budgétaire de 1,6 trillion de dollars.

Les rendements des obligations à 10 ans ont grimpé jusqu'à 4,18 % lundi et sont à portée de main du sommet de 4,206 % de 2023, dont la rupture serait baissière pour un test du sommet de 4,337 % de l'année dernière.

Avec la Banque du Japon qui maintient les rendements des JGB autour de 0,62%, l'élargissement de l'écart a porté le dollar à un nouveau sommet 2023 de 145,22 yens lundi. Tout dépassement de 145,00 risque d'entraîner une intervention japonaise, mais les haussiers ont les yeux rivés sur le sommet d'octobre dernier à 151,94.

Le dollar s'envole également sur l'aussie et le kiwi, ainsi que sur une série de monnaies asiatiques émergentes, qui sont délaissées en tant que substituts du risque chinois.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

- Les prix de gros allemands pour le mois de juillet figurent dans un agenda par ailleurs vide.