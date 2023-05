Sonali Desai fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le projet de loi sur le plafond de la dette américaine ayant franchi un obstacle procédural important en vue d'un vote à la Chambre des représentants mercredi, les marchés sont de nouveau en mode d'observation des données pour le moment.

Malheureusement, l'activité économique décevante et les données inflationnistes toujours élevées en Asie ne laissent guère de répit.

Les indices PMI officiels de la Chine ont indiqué une contraction plus rapide que prévu de l'activité manufacturière et un ralentissement de la croissance des services en mai. Cela fait suite à des publications économiques toujours faibles en avril, suggérant que le rebond post-réouverture du COVID s'est essoufflé.

Les prix à la consommation australiens, publiés exactement au même moment, ont semblé confirmer l'avertissement du gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Philip Lowe, selon lequel les risques d'inflation sont à la hausse, ce qui maintient les paris d'une hausse des taux.

La réaction volatile du dollar australien résume l'état d'esprit : la devise sensible au risque a d'abord rebondi à la suite de la publication de l'IPC, avant d'annuler ses gains en raison des données chinoises peu encourageantes.

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté et même les contrats à terme sur les actions américaines sont devenus négatifs malgré le sursis sur le plafond de la dette, tandis que le yuan chinois a rapidement dérapé vers de nouveaux plus bas de six mois, donnant un coup de pouce au dollar américain.

La nouvelle du lancement d'un satellite nord-coréen et l'intensification des combats en Ukraine n'ont fait qu'ajouter à la morosité ambiante.

Le calendrier européen sera probablement dominé par la publication des IPC nationaux de la France, de l'Allemagne et de l'Italie pour le mois de mai, avant le chiffre rapide de l'inflation de la zone euro de jeudi. Le PIB italien du premier trimestre et la revue semestrielle de stabilité financière de la Banque centrale européenne sont également attendus.

Aux États-Unis, le livre beige de la Réserve fédérale sera intéressant et un certain nombre de responsables de la Fed devraient également s'exprimer. Mais l'attention se portera surtout sur le débat à la Chambre des représentants sur le plafond de la dette.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

IPC allemand, français et italien pour le mois de mai ; PIB italien pour le premier trimestre.

Revue de la stabilité financière de la BCE, discours du gouverneur de la Banque d'Italie Ignazio Visco, Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, participe à un panel.

Données JOLT américaines, Livre Beige de la Fed, vote de la Chambre des représentants sur le plafond de la dette

Bénéfices : Salesforce, Nordstrom