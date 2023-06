Sonali Desai fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La déception est le sentiment dominant depuis le début de la semaine, les investisseurs s'impatientant dans l'attente de mesures de relance plus décisives de la part de la Chine. Les événements survenus en Asie n'ont fait qu'accentuer ce sentiment mardi.

La Chine a procédé à la réduction attendue de 10 points de base de ses indices de référence, mais a déçu ceux qui espéraient une réduction plus importante du taux préférentiel des prêts hypothécaires à cinq ans. Les valeurs immobilières chinoises ont été touchées et le yuan a subi de nouvelles pressions, annulant une grande partie de son rebond par rapport au dollar américain à la fin de la semaine dernière, lorsque les attentes en matière de mesures de relance ont influencé l'évolution des prix.

Le compte rendu de la réunion du 6 juin de la Reserve Bank of Australia a montré que sa décision surprise d'augmenter les taux d'intérêt avait été "finement équilibrée", ce qui a fait baisser le dollar australien de 0,70 %, les marchés réduisant les attentes d'une nouvelle augmentation en juillet.

Néanmoins, cela a permis aux actions australiennes de renforcer leurs gains récents pour atteindre un plus haut de sept semaines, s'opposant aux baisses des bourses asiatiques où la hausse des rendements des bons du Trésor et l'anticipation négative des efforts de relance chinois ont stimulé des baisses généralisées.

Bien que la visite en Chine du secrétaire d'État américain Antony Blinken, attendue depuis longtemps, ait donné lieu à des signaux plus positifs, l'espoir d'une amélioration des relations, tout réchauffement des relations commerciales restera probablement difficile à faire accepter par le Congrès.

La méfiance des investisseurs risque de s'étendre à l'Europe, où le calendrier des données se limite aux prix à la production allemands pour le mois de mai. Les commentaires des décideurs politiques sont susceptibles d'attirer plus d'intérêt, avec le vice-président de la Banque centrale européenne Luis de Guindos, le gouverneur de la Banque d'Espagne Pablo Hernandez de Cos et le gouverneur de la Banque de Finlande Olli Rehn qui devraient tous s'exprimer, et une réduction des taux est attendue en Hongrie.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés mardi :

Prix à la production en Allemagne

Décision sur les taux en Hongrie

Elizabeth McCaul, superviseur bancaire de la BCE, et Luis de Guindos, vice-président, prendront la parole.

Le président de la Réserve fédérale de St Louis, James Bullard, s'exprime à la Barcelona School of Economics.