Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés américains et britanniques reviennent de leur long week-end ce mardi avec une certaine ambivalence, heureux que le week-end ait abouti à un accord sur le plafond de la dette américaine, mais anxieux quant à la manière dont l'accord se déroulera au Congrès.

On attend plus de détails et de clarté sur l'accord provisoire conclu à Washington pour suspendre le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars jusqu'en janvier 2025 en échange d'une limitation des dépenses et d'une réduction des programmes gouvernementaux. Avant même que les célébrations ne commencent, une poignée de parlementaires républicains de la droite dure ont déclaré qu'ils s'y opposeraient.

Cela signifie que le projet de loi bipartisan de 99 pages, qui doit encore être approuvé par les deux chambres du Congrès, pourrait connaître un parcours semé d'embûches avant que les États-Unis ne soient à court d'argent la semaine prochaine.

Pendant ce temps, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a surpris tout le monde, même au sein de son propre gouvernement, en prenant la "responsabilité personnelle" de la défaite cuisante de dimanche lors d'une élection régionale et en appelant à des élections anticipées la semaine prochaine.

Il semble qu'il s'agisse d'une tentative de prendre ses adversaires conservateurs à contre-pied et de donner à son parti socialiste en perte de vitesse la meilleure chance de conserver le pouvoir avant que son soutien ne s'affaiblisse davantage.

Dans les premières transactions sur les marchés de la dette américaine depuis l'accord sur le plafond de la dette, les bons du Trésor à plus long terme se sont redressés en Asie, faisant baisser les rendements de référence à 10 ans de 6 points de base à 3,76 %.

Cependant, les écarts entre les cours acheteur et vendeur sont restés importants en Asie, les investisseurs étant préoccupés par l'adoption de l'accord, la perspective que le Trésor puisse proposer plus de 1 000 milliards de dollars de bons dans les mois à venir pour renflouer ses caisses et la crainte que la Fed ne doive encore relever ses taux d'intérêt.

Les actions asiatiques sont en hausse et les contrats à terme indiquent de légers gains pour les actions en Europe et aux États-Unis également. Le dollar reste ferme autour de son niveau le plus élevé depuis plus de deux mois par rapport à un panier de devises majeures.

Outre l'accord sur la dette, les investisseurs n'ont pas grand-chose d'autre à l'esprit. L'Espagne donne le coup d'envoi d'une semaine de relevés de l'inflation européenne, qui devraient tous montrer une certaine modération des prix, mais pas suffisamment pour modifier les attentes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Intervenants : Barkin, président de la Fed de Richmond (non-votant au FOMC), Les représentants des fonds souverains et de l'industrie des fonds souverains se réunissent à Londres pour la Global Wealth Conference.

Données : Indice de confiance des consommateurs du Conference Board des États-Unis, indice de confiance des consommateurs de l'UE, indice des prix des logements aux États-Unis, activité manufacturière de la Fed de Dallas (mai), PIB de la Suède au 1er trimestre, PIB de la Suisse au 1er trimestre.

Gains : Manchester United, Hewlett-Packard