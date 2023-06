Si vous observiez les marchés boursiers en pleine effervescence sans suivre les banques centrales, vous pourriez penser que les taux d'intérêt sont en train d'être réduits. Bien sûr, ce n'est pas le cas.

Cette semaine, la Réserve fédérale américaine a interrompu son cycle de hausse des taux d'intérêt le plus agressif depuis des décennies, mais a assorti sa décision d'un avertissement concernant d'autres hausses à venir. La Banque centrale européenne a de nouveau relevé ses taux jeudi et la Banque d'Angleterre devrait, selon toute vraisemblance, faire de même la semaine prochaine.

Mais alors que les banquiers centraux restent aussi inquiets de l'inflation qu'ils l'ont été depuis la fin de 2021, les marchés semblent ne s'inquiéter de rien du tout.

L'indice S&P 500 de Wall street est entré dans un marché haussier, défini comme un gain de 20 % par rapport à un plus bas récent, et a clôturé jeudi à un plus haut de 14 mois. L'indice MSCI des actions mondiales est en passe de réaliser un gain hebdomadaire de 2,9 %.

Ce rebond s'est produit alors que le président de la Fed, Jay Powell, a déclaré mercredi que le marché de l'emploi et la croissance se maintenaient mieux que prévu, ce qui devrait prolonger la lutte de la banque centrale contre l'inflation, qui reste deux fois plus élevée que son objectif.

Plutôt que d'entendre ce signal, les marchés écoutent de manière sélective, en se concentrant sur la croissance tout en continuant à s'opposer aux prévisions optimistes. Les traders estiment à moins de 70 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux en juillet.

Cette approche suggère que les investisseurs ont cruellement besoin d'un nouveau manuel de jeu. Beaucoup ont commencé l'année en étant convaincus qu'une récession brutale, provoquée par des hausses de taux, écraserait les actions et renverrait les liquidités vers les obligations d'État. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans étant restés à peu près au même niveau qu'en janvier et les actions s'étant redressées, tous ceux qui continuent de miser sur ce scénario auront du mal à convaincre leur patron qu'ils ont raison.

Les gestionnaires de portefeuilles de titres à revenu fixe se lancent donc dans des opérations de croissance sur les obligations à haut rendement et la dette des marchés émergents. Les investisseurs en actions surenchérissent sur les mégacapitalisations technologiques, car ils s'extasient sur le potentiel d'augmentation de la productivité de l'intelligence artificielle.

La reprise du marché se nourrit également d'elle-même, attirant sur les lignes de touche les investisseurs qui sous-pondéraient les actions auparavant.

Pourtant, les risques de récession n'ont pas disparu.

Les économistes de Bank of America ont abandonné cette semaine leur prévision d'une récession aux États-Unis cette année. Mais ils ont également averti, dans une note de recherche, que de nouvelles hausses de la Fed pourraient raviver les tensions dans le secteur bancaire et provoquer un resserrement du crédit, nuisant particulièrement aux petites entreprises qui contribuent à environ 50 % de l'emploi aux États-Unis.

Les investisseurs professionnels se trouvent dans une position peu enviable : ils doivent soit négocier un scénario auquel ils ne croient peut-être pas vraiment, soit rater des gains. Un été difficile nous attend.

Développements qui pourraient influencer les marchés américains vendredi :

* Enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs en juin